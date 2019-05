Berenbostel

Polizisten aus Garbsen und Gifhorn haben am Dienstagmorgen mehrere Gebäude durchsucht – unter anderem an der Ecke Rehwinkel/Osterwalder Straße in Berenbostel. Die Durchsuchung war von der Staatsanwaltschaft Hildesheim angeordnet worden, bestätigte deren Sprecherin Christina Pannek am Dienstag. Die Behörde ermittelt nach einem Überfall auf einen Imbiss in Gifhorn Anfang April wegen gefährlicher Körperverletzung und schwerem Landfriedensbruch, teilte die Staatsanwältin mit.

Bei dem Angriff waren mehrere Personen in den Imbiss gestürmt. Ein Beteiligter sei mit einem Gegenstand verletzt worden, sagt Pannek. „Bei der Durchsuchung ging es unter anderem darum, mögliche Tatwerkzeuge zu suchen“, sagte sie. Insgesamt wurden am Dienstag sechs Orte durchsucht, die meisten davon in Gifhorn.

Weitere Polizei-Meldungen aus Garbsen finden Sie in unserem Ticker.

Von Gerko Naumann