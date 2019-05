Meyenfeld

Ein mobiles Einsatzkommando der Polizei Garbsen hat in Gifhorn einen 38-jährigen mutmaßlichen Trickbetrüger festgenommen. Der Festnahme gingen ein monatelange, aufwendige Ermittlungen voraus, heißt es von der Polizei. In Garbsen war der 38-Jährige im November 2018 in Erscheinung getreten. Dort lieh er sich in einem Geschäft für Handwerkerbedarf in Meyenfeld mehrere Baumaschinen aus – eine Rüttelplatte und einen Minibagger sowie die dazugehörigen Schaufeln im Wert von rund 27.000 Euro. Um die Geräte zu transportieren, lieh sich der Mann zudem einen Anhänger für sein Auto aus. Er wies sich mit einem tschechischen Pass aus und gab an, in Lehrte zu wohnen. Die Maschinen brachte er nie zurück.

Ermittlungen führen nach Gifhorn

Im Laufe der Ermittlungen fanden die Beamten heraus, dass sich der 38-Jährige offenbar auf dieses Vorgehen spezialisiert hatte. Im November 2018 hatte er in Springe, Peine und Wolfenbüttel ebenfalls Baumaschinen erbeutet. Der Schaden summierte sich dabei auf rund 90.000 Euro. Die Spur der Ermittler aus Garbsen führte schnell nach Gifhorn. Dort fanden sie einen Teil der Maschinen aus Meyenfeld auf einem Campingplatz. Dort entdeckten sie außerdem Beute aus zwei weiteren Straftaten, einem Raubüberfall in Gifhorn und einem Einbruch in Wolfsburg.

Beschuldigter gibt Taten zu

Im April dieses Jahres durchsuchten die Polizisten dann Wohnungen in Gifhorn und Braunschweig. In Gifhorn wurde der mutmaßliche Täter festgenommen. Der 38-Jährige ist Deutscher und der Polizei bereits wegen anderer Taten bekannt. Es stellte sich heraus, dass sein tschechischer Pass und das Kennzeichen an seinem Auto gefälscht waren. In den ersten Vernehmungen räumte der Beschuldigte sämtliche Taten ein. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Betrugs, Raubes, Einbruchsdiebstahls, Urkundenfälschung, Fahren ohne Führerschein und Diebstahls ermittelt.

Von Gerko Naumann