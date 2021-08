Berenbostel

Der Garbsener SPD-Bürgermeisterkandidat Claudio Provenzano bekommt im Wahlkampf Unterstützung. Gemeinsam mit Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius will er am Dienstag, 31. August, ab 15.45 Uhr auf dem Dorfplatz in Berenbostel mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Steffen Krach (Kandidat für das Amt des Regionspräsidenten) und Ortsbürgermeisterkandidatin Marlies Jasiniok werden ebenfalls erwartet. Es soll unter anderem darum gehen, wie Ordnung und Sauberkeit in den Stadtteilen zu verbessern sind. Außerdem wollen die Politikerinnen und Politiker Rosen verteilen.

Von Gerko Naumann