Meyenfeld/Langenhagen

Zum 1. Januar 2020 werden die Ausbildungen in der Alten-, Kinder- und Krankenpflege zu einer generalistischen Ausbildung zusammengelegt. Aus diesem Grund kooperiert die in Meyenfeld ansässige Pflegefachschule Hannover (PFSH) künftig mit der Paracelsus-Klinik am Silbersee in Langenhagen. „Die Kooperation hat für uns eine große Bedeutung“, sagt Schulleiterin Judith Hahne. Die Schüler müssten verschiedene Praktika absolvieren, und bislang habe man nur Partner in der Altenpflege. Die Klinik decke einen großen Bereich der neuen generalistischen Ausbildung mit ab. Am Dienstag haben beide Parteien einen Kooperationsvertrag unterzeichnet.