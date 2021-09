Berenbostel

Sport, Bildung und Integration: Dafür steht die Per-Mertesacker-Stiftung. Seit der Gründung durch den ehemaligen Nationalspieler 2009 fördert die Stiftung Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien mit ganz unterschiedlichen Projekten. So profitieren die Schülerinnen und Schüler etwa zweimal wöchentlich von einer individuellen Lernförderung und Sprachunterricht. Und nach dem Büffeln und einem gesunden Mittagessen geht’s zum Kicken auf den Fußballplatz.

Jetzt weitet die Stiftung ihre Zusammenarbeit mit Garbsener Schulen aus: Nach dem Start 2009 an der Saturnringschule und der Karoline-Herschel-Realschule sowie der Ratsschule kooperiert sie künftig auch mit der Oberschule Berenbostel. Dafür haben Timo Mertesacker, Vorstandsvorsitzender der Stiftung und Bruder von Per Mertesacker, sowie Axel Dettmer, Leiter der Oberschule, einen offiziellen Vertrag geschlossen.

„Wir begleiten die Jungen und Mädchen von der Grundschule bis zum Ausbildungsstart“, berichtet Timo Mertesacker, „und wir sind ausschließlich in sozialen Brennpunkte unterwegs“, sagt er. Dazu gehören neben der Horst und nun Berenbostel auch die hannoverschen Stadtteile Roderbruch und Mühlenberg. Die zehn Mitarbeiter der Stiftung, die meisten sind Sozialpädagogen, arbeiten dafür eng mit den Schulen und mit örtlichen Sportvereinen zusammen. Aktuell unterstützt die Stiftung in der gesamten Region 120 Kinder und Jugendliche, rund die Hälfte von ihnen lebt in Garbsen.

Per-Mertesacker-Stiftung fördert Schüler für zehn Jahre

„Wir verbinden hier viele Dinge: die Lernförderung, den Spaß und die integrative Wirkung des Fußballs – denn beim Fußball sind alle gleich“, sagt Timo Mertesacker. Damit die Teilnehmer sprichwörtlich am Ball bleiben, unterstützt die Stiftung sie über einen Zeitraum von zehn Jahren. „Wir vermitteln den Schülern in dieser Zeit auch gesellschaftliche Werte wie Disziplin, Höflichkeit und Fair Play“, betont Mertesacker.

Die Per-Mertesacker-Stiftung verbindet Lernförderung für die Kinder und Jugendliche, den Spaß und die integrative Wirkung des Fußballs. Quelle: Jutta Grätz

Wer im Projektteam dabei ist, entscheidet sich bereits in der Grundschule. Die Auswahl treffen die Lehrerinnen und Lehrer. Und so sind unter den 84 am Montag in der Oberschule eingeschulten Jungen und Mädchen auch zehn aus der Ratsschule, die bereits seit vier Jahren Teil einer Projektgruppe sind. „Derzeit trainieren die Schüler noch beim Garbsener Sport Club, eine Zusammenarbeit mit dem TSV Berenbostel ist aber geplant“, sagt Sozialpädagoge Kevin Dörr, der die Gruppe an der Oberschule betreut.

Präventionsarbeit vom Feinsten

„Das Angebot passt sehr gut zu uns und zu unserem Lernkonzept“, sagt Schulleiter Dettmer, „die OBS Berenbostel ist zwar eine Brennpunktschule, aber das merkt man heute nicht mehr.“ Die Oberschule ist seit ein paar Jahren Teil der Initiative Schule im Aufbruch, der bislang rund 60 deutsche Schulen angehören. Das Netzwerk will Schulen grundlegend verändern: Die Bildung der Schüler soll demnach nachhaltig sein und sich an ihren Fähigkeiten und Potenzialen orientieren. „Das Projekt ist Präventionsarbeit vom Feinsten“, sagt Dettmer.

Von Jutta Grätz