Der Horster Pastor Wolfgang Dressel geht in den Ruhestand

Wolfgang Dressel wurde 1951 im ostfriesischen Leer geboren. Nach seinem Studium des Bauingenieurwesens in Hannover arbeitete er eineinhalb Jahre am Institut für Wasserwirtschaft in der Landeshauptstadt. Im Alter von 28 Jahren begann er das Studium der Theologie an der Universität Göttingen. Sein Vikariat absolvierte er 1983 bis 1985 an der Friedenskirche in Hannover. Anschließend war er in seiner erste Pfarrstelle bis 1990 in den Gemeinden Woltorf und Schmedenstdt bei Peine tätig.

Seit August 1990 ist er Pastor der Garbsener Kirchengemeinde Frielingen-Horst-Meyenfeld. Berufsbegleitend hat er sich zum Gemeindeberater ausbilden lassen und begleitet seit 2005 Kirchengemeinden in Entwicklungsprozessen. Während seiner Zeit in Horst war er Mentor für elf Vikare. Seit 2017 hat er zu 50 Prozent übergemeindlich in Ronnenberg gearbeitet – als Vertretung und auf Weisung der Landeskirche. Dressel ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und wohnt auch nach seiner Entpflichtung in Horst. jgz