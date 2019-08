Berenbostel

Pastor und Altenheim-Seelsorger Ulrich Tietze hat in diesem Frühjahr zusammen mit zehn weiteren Teilnehmern eine Wüstenwanderung in Tunesien unternommen. Darüber berichtet er in einem besonderen Gottesdienst am Sonntag, 18. August, um 10 Uhr im Kirchenzentrum von Silvanus, Auf dem Kronsberg 32.

Die Gruppe unter Tietzes Leitung war für eine Woche unterwegs in der Stille und Weite, mit Beduinen und Dromedaren, im Sonnenschein und mit der außergewöhnlichen Erfahrung des Regens in der Wüste. Tietze ist Pastor und Seelsorger in Altenheimen in Garbsen und Umgebung. Im Gottesdienst werden neue Lieder gesungen, die sich mit dem Thema Wüste befassen. „Es werden auch Bilder von der atemberaubenden Landschaft gezeigt“, teilte Tietze mit. Mehrere Gruppenmitglieder der Reise gestalten den Gottesdienst mit eigenen Texten.

Von Anke Lütjens