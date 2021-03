Garbsen

Eigentlich ist Pastor Peter-Christian Schmidt aus Altgarbsen „kein Freund der sozialen Medien“, wie er sagt. Und dennoch ist er seit mehr als einem Jahr täglich auf seinem öffentlichen Account @pastor_365 aktiv. Jeden Tag ein Foto, das hat er sich zum Ziel gesetzt. Wer ihm folgt, bekommt vielfältige Eindrücke aus seinem Alltag als Pastor zu sehen – versehen mit dem Hashtag #waspastorensomachen. „Ich habe Instagram für den Austausch mit Gemeindemitgliedern und anderen Interessierten schätzen gelernt“, sagt Schmidt.

Der 39-Jährige möchte Einblicke in seinen Berufsalltag und Nähe trotz räumlicher Distanz zur Gemeinde ermöglichen. So postete er in den vergangen Tagen beispielsweise ein Bild von einem gestreamten Telefongottesdienst, vor einer Beerdigung und einer Taufe oder auch von einer Fahrt auf dem neuen Lastenfahrrad der Gemeinde. Den Account hat er pastor_365 genannt – weil er an 365 Tagen im Jahr ein Bild veröffentlicht. Als Vorbild diente ihm eine Pastorin aus Süddeutschland.

Digitale Seelsorgeanfragen

Corona sei nicht der Auslöser für diese neue Beschäftigung gewesen, sagt Schmidt, der seit 2014 in der Gemeinde in Altgarbsen ist. Dennoch: „Natürlich ist es während des Lockdowns besonders hilfreich, auf diesem Weg in Kontakt mit den Leuten zu bleiben.“ Er habe in den vergangenen zwölf Monaten durch seine Präsenz bei Instagram sogar schon Gespräche über Kircheneintritte geführt, so Schmidt. Auch Termine für die Seelsorge wurden so vereinbart.

„Die meisten meiner Follower kommen aus Altgarbsen und den umliegenden Stadtteilen“, berichtet Schmidt. Mehr als 400 sind das mittlerweile. Privat nutze er seinen Account nicht, sagt er. Und dennoch zeigt er seinen Alltag so, wie er ist – inklusive Hobby und Familie. So lockern auch schon mal Bilder von der Surffreizeit der Gemeinde, vom Skateboarden oder aus seiner Elternzeit mit Baby im Kinderwagen sein Profil auf.

Instagram als Ergänzung zum Berufsalltag

Generell ist Schmidt der Ansicht, dass die Kirche zu lange auf ihren traditionellen Strukturen beharrt hat. Statt im Kirchenschiff und im Gemeindehaus hielten sich jüngere Menschen heute jedoch eher in der digitalen Welt auf Plattformen wie Instagram auf, sagt er. Dabei stehe die Kirche im Internet laut Schmidt nicht im Widerspruch zum kirchlichen Grundgedanken der gelebten Gemeinschaft, sondern sei eine sinnvolle Ergänzung.

Besonders schätzt Schmidt an Instagram die einfache Möglichkeit, mit ihm Kontakt aufzunehmen. „Meine Telefonnummer ist zwar öffentlich bekannt, doch eine Nachricht bei Instagram zu schreiben ist gerade für Jüngere deutlich einfacher.“ Schmidt möchte allerdings kein Influencer mit Tausenden Followern werden. „Mir ist der direkte Austausch mit den Leuten wichtiger“, sagt er. Auch wenn dieser aktuell vielfach digital ablaufe, ersetze doch nichts die persönlichen Gespräche, die sich der 39-Jährige sehnlichst zurückwünscht.

Von Torben Ritzinger