Passant und Feuerwehr retten Reh aus dem Mittellandkanal

Altgarbsen/Havelse

Ungewöhnlicher Einsatz für die Garbsener Feuerwehr: Die Helfer wurden am Montagmorgen zu einer Tierrettung am Mittellandkanal in Höhe des Sperrtors gerufen. „Reh droht im Kanal zu ertrinken, so lautete der Alarm um 9.03 Uhr“, berichtet Einsatzleiter Marvin Ochmann. Ein Passant hatte das Tier bemerkt und Polizei und Rettungskräfte informiert. Durch die glatten Spundwände am Kanalrand konnte sich das junges Reh nicht selbst in Sicherheit bringen.

Als die Helfer nur drei Minuten später am Kanal auf der Havelser Seite eintrafen – sie waren kurz zuvor bei einem Einsatz an der Calenberger Straße – war der Passant bereits über die Spundleiter ins Wasser geklettert und hatte das Tier mithilfe eines Seils aus dem Wasser gezogen. Die Helfer, die vorsorglich mit einem Rüstwagen ausgerückt waren, mussten das sichtlich verängstigte Tier nur noch vorsichtig in eine eigens für die Tierrettung bestimmte Kiste bugsieren und versorgen.

Reh stand unter Schock

„Das etwa ein Jahr alte Reh, ein sogenanntes Schmalreh, war unverletzt, stand aber unter Schock“, sagte Tim Korzetz von der Garbsener Feuerwehr. Als Jäger hat er Erfahrung im Umgang mit Wildtieren. „Wir haben es ein wenig trocken gerieben, in eine Decke gehüllt und dem Tier auch damit ein bisschen die Augen abgedeckt, damit es sich beruhigt“, so Korzetz.

Kurze Zeit später setzten die Helfer das junge Tier in der Masch in Altgarbsen wieder aus. Aus der Kiste gelassen, blieb das Reh nur einen Moment lang zwischen Korzetz und seinem Kollegen André Priebe liegen – und sprang dann zurück in die Freiheit.

Von Jutta Grätz