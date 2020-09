Garbsen

Offenbar ist Christian Grahl mit sich und seiner Entscheidung im Reinen. Aufgeräumt und selbstsicher hat Garbsens CDU-Bürgermeister am Montagabend im Rat verkündet, dass er das Amt abgeben wird – und wirkte dabei fast ein wenig erleichtert. „Ich habe mich mit meiner Frau intensiv beraten und beschlossen, dass ich für keine weitere Amtszeit zur Verfügung stehe“, sagte der 64-Jährige. Diese Worte sorgten bei einigen Politikern für überraschte Gesichter. Verwunderlich ist das nicht, schließlich hatte Grahl bis dahin nur wenige in seine Pläne eingeweiht.

CDU hätte sich zweite Amtszeit gewünscht

Einer davon ist der CDU-Fraktionsvorsitzende Heinrich Dannenbrink. Der hätte sich eine andere Entscheidung gewünscht, obwohl er Grahls Beweggründe nachvollziehen kann: „Ich hatte auf eine zweite Amtszeit gehofft. Insofern ist das schon schade für uns.“ Zwar sei der Bürgermeister nicht immer einfach gewesen, das gehöre aber auch nicht zu seiner Aufgabe, sagte Dannenbrink. „Immer Friede, Freude, Eierkuchen – das bringt nichts. Dann ist es besser, verschiedene Meinungen zu vertreten und gemeinsam eine Lösung zu finden.“

Christian Grahl geht im Oktober 2021 in den Ruhestand. Quelle: Gerko Naumann

Die Suche nach einem geeigneten Kandidaten als Nachfolger hat in der CDU bereits begonnen. Damit beauftragt ist eine Arbeitsgruppe, die sich aus Dannenbrink, der Regionsabgeordneten Nesrin Odabasi und dem Vorsitzenden des Stadtverbands, Björn Giesler, zusammensetzt. „Die Ankündigung des Bürgermeisters war eine Art Startschuss für den Wahlkampf“, sagte Dannenbrink. Ziel der CDU sei, frühzeitig einen Kandidaten zu präsentieren – möglichst schon im Herbst.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Karsten Vogel hörte im Rat zum ersten Mal von Grahls angekündigtem Abschied, wirklich überrascht war er aber nicht. „Ich habe mit der Entscheidung gerechnet“, sagte er. Noch vor einigen Jahren war das Verhältnis zwischen SPD und CDU in Garbsen am Tiefpunkt angelangt – der Grund dafür waren unterschiedliche Ansichten zum Neubau des Badeparks in Berenbostel. Den forderte die SPD und setzte sich letztlich auch gegen Grahl durch, der ein Zentralbad in Garbsens Mitte favorisierte. Mittlerweile sind die Wogen aber geglättet, und die beiden größten Fraktionen im Rat haben sich deutlich angenähert.

Für eine abschließende Bilanz der Amtszeit Grahls sei es noch zu früh, sagte Vogel. „Es gibt allerdings Bereiche, in denen wir uns deutlich mehr Engagement gewünscht hätten, etwa beim Wohnungsbau oder der Entwicklung von Gewerbegebieten“, sagte der SPD-Fraktionschef. Natürlich sei auch seine Partei nun auf der Suche nach einem geeigneten Kandidaten für den Posten des Bürgermeisters. Namen könne er allerdings noch nicht nennen. „Aber wir sind optimistisch, dass der nächste Bürgermeister wieder der SPD angehört“, so Vogel.

Überraschendes Lob von den Grünen

Von den Grünen gab es etwas überraschend erst mal Lob für den scheidenden Bürgermeister. Grahl habe „einen guten Job für Garbsen gemacht“ und das Bild der Stadt nach außen verbessert, sagte der Fraktionsvorsitzende Darius Pilarski. „Er kann gut auf Menschen eingehen und sie überzeugen.“ Die Grünen hatten Grahl im Duell mit dessen Vorgänger Alexander Heuer vor der Bürgermeisterwahl 2014 unterstützt. „Das würden wir in der gleichen Situation heute wieder so tun“, sagte Pilarski.

Ob Björn Giesler (CDU, links) und Darius Pilarski (Grüne) hier schon über mögliche Nachfolger für den Bürgermeisterposten sprechen? Quelle: Gerko Naumann

In den vergangenen Jahren sei das Verhältnis zwischen Grahl und den Grünen allerdings merklich abgekühlt. Seit der Kommunalwahl 2016 haben SPD und CDU gemeinsam eine Mehrheit im Rat der Stadt und können so Entscheidungen durchbringen. „Kommunikation mit uns und den anderen kleineren Fraktionen gab es seitdem kaum noch. Von daher waren wir gerade in der letzten Zeit alles andere als zufrieden mit Herrn Grahl“, sagte Pilarski. Der Fraktionschef kritisiert zudem die Führung der Verwaltung. Der Fall des Stadtbaurats Frank Hauke, dessen Abwahl Grahl forciert hatte, sei nur die Spitze des Eisbergs.

Kann sich Pilarski denn selbst vorstellen, als Bürgermeister zu kandidieren? Für diese Frage sei es zu früh, meinte der Grüne. „Darüber habe ich weder mit meiner Partei noch mit meiner Familie gesprochen.“

„Meine Frau würde mich wählen“

Ein kleines Stück weiter ist da der AfD-Fraktionsvorsitzende Manfred Kammler. „Meine Frau hat gesagt, wenn ich antrete, würde sie mich wählen“, sagte er und lachte. Eine entsprechende Entscheidung wird allerdings frühestens in den nächsten Wochen fallen. Wäre Grahl wieder angetreten, hätte die AfD ihn vermutlich unterstützt. „Er ist uns gegenüber von Beginn an aufgeschlossen und fair gewesen. Das ist nicht in allen Städten so“, sagte Kammler, der auch Regionsabgeordneter ist.

Der Rat in Garbsen tagt derzeit in der Aula am Johannes-Kepler-Gymnasium, weil dort mehr Platz ist, um die Abstände einzuhalten. Quelle: Gerko Naumann

Inhaltlich habe er allerdings nicht alle Entscheidungen des Bürgermeisters geteilt, betonte er. Der 80 Millionen Euro teure geplante Neubau der IGS Garbsen etwa werde der Stadt noch lange „wie ein Klotz am Bein hängen“. Auch die aus Kammlers Sicht unnötigen Reibereien mit Stadtbaurat Hauke hätten zu viel Zeit und zu viele Nerven gekostet. „Das kann ich nicht nachvollziehen“, sagte der AfD-Fraktionschef.

Beste Wünsche für den Ruhestand

Für Günther Petrak von den Unabhängigen ist jetzt nicht die Zeit, Kritik an Grahl zu üben. Er wünscht dem scheidenden Verwaltungschef nur das Beste: „Er ist jetzt 64 Jahre alt und hat sich den Ruhestand verdient. Es sei ihm gegönnt, dass er künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen kann.“

Der nächste Kandidat darf dann aber gern ein paar Jahre jünger sein, sagte Petrak. „Grundsätzlich sind zwei Amtszeiten schon wünschenswert, damit der Bürgermeister die Stadt etwas länger begleiten kann“, meinte der Horster.

Von Gerko Naumann