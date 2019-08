Garbsen-Mitte

Am Montag, 5. August, beginnen Bauarbeiten im Stadtpark in Garbsen-Mitte, für die einige Wege gesperrt werden müssen. Für Fußgänger und Radfahrer bedeutet das, dass sie den Schwarzen See nicht mehr umrunden können. Angaben der Stadt zufolge dauern die Arbeiten bis voraussichtlich zum Spätherbst. 1

Wege werden gepflastert

Die Stadt Garbsen sperrt den Weg zum Stadtpark vom Kastendamm bis auf Höhe des Parkeingangs an der Granatstraße. Dort wird der in der Vergangenheit oft matschige und nasse Weg fest ausgebaut. Er bekommt einen Pflasterbelag. Der Stadtparkzugang von der Granatstraße kommend dient als Baustellenzufahrt und wird ebenfalls gesperrt. Besucher können den Park über den Eingang am Farmers-Branch-Platz erreichen.

Auch der Zugang Kupferstraße wird gesperrt. Vom Kastendamm in Richtung Norden können Fußgänger und Radfahrer den Park zwar erreichen, es kann laut Stadt allerdings zu tageweisen Sperrungen kommen.

Von Linda Tonn