Neuer Logistikbau für Haase bei Eisen-Müller

Osterwald

Eine der ältesten Industrieanlagen in Garbsen verschwindet: Alle Gebäude der ehemaligen Müller Bewehrungstechnik (MBT) in Osterwald an der Molkereistraße werden abgerissen. RLI Investors, ein Spezialfonds für Logistikimmobilien, hat das Gelände gekauft. Der Projektentwickler Panattoni investiert mehrere Millionen Euro in den Neubau. Langfristiger Mieter ist die Firma Haase Hausgerätelogistik mit Hauptsitz direkt gegenüber.

Suche nach Grundstück

Seit Mitte 2019 war Unternehmer Jürgen Haase auf der Suche nach einem Grundstück für eine 16.000-Quadratmeter-Immobilie. „Die Stadt kann derzeit nichts in dieser Größenordnung anbieten“, sagt Haase. Er steht seit Langem unter Zeitdruck. Sein Dienstleistungsunternehmen gewinnt neue Kunden, hat seine Mitarbeiterzahl fast verdoppelt auf 45 und braucht Platz. „Wir verhandeln mit einem weiteren namhaften Unternehmen aus dem Bereich Hausgeräte. Der Vertrag macht aber nur Sinn, wenn wir unsere Logistikkapazitäten deutlich erweitern können“, sagt Haase.

Die Spezialfirma Blitz aus Braunschweig hat mit der Demontage der Asbestplatten vom Dach begonnen. Quelle: Markus Holz

Abriss bis Ostern

Über das Plakat eines Maklers am Müller-Zaun fand er Verbindung zu den Eigentümern des ehemaligen Eisen-Müller-Grundstückes. Das ist die Zaunbau-Firma Legi. Sie nutzte selbst einen Teil der Hallen. Ein anderer Teil sowie das Bürogebäude waren vermietet. Die Verhandlungen mit Legi seien aufwendig gewesen, sagt Haase, „aber wir haben vor Weihnachten die Verträge unterschreiben können.“ Und jetzt geht alles sehr schnell: Abriss aller Gebäude bis Ostern. Neubau, sobald die Stadt den Bauantrag genehmigt hat. Eröffnung gegen Ende dieses Jahres.

Logistik auf 30.000 Quadratmetern

Haase betreibt Logistik in seinem alten Stammsitz an der Molkereistraße auf 4000 Quadratmetern. Dahinter entstand 2016 die erste Erweiterungshalle mit 10.000 Quadratmetern. Mit der Immobilie bei Eisen Müller wächst die Lagerkapazität um 16.000 auf 30.000 Quadratmeter. Zählt Haase extern angemietete Flächen an der Alten Ricklinger Straße in Altgarbsen sowie in Wunstorf dazu, betreibt er am Jahresende Logistik auf einer größeren Fläche als einst Netrada in Altgarbsen – nur mit sogenannter Weißer Ware und ohne eine eigene LKW-Flotte.

Der heutige Hauptsitz von Haase Hausgerätelogistik an der Molkereistraße Osterwald. Quelle: Markus Holz

Im Moment hat er einen Bestand von 200.000 Geräten – von der Küchenmaschine bis zum XXL-Kühlschrank. Größter Kunde ist die Amica Gruppe ( Polen). Daneben liefert Haase für Haier ( China), Candy-Hoover ( Italien) und den Großhändler Begros (Marke Premiere, Oberhausen) aus. Liefergebiet sind Deutschland und Österreich. Innerhalb von acht Wochen ist der Lagerbestand einmal komplett umgeschlagen.

Haase hat wenig mit Endkunden zu tun. Die Ware kommt aus Polen, Italien, der Türkei und per Schiff aus China via Hamburg nach Osterwald. Wer zum Beispiel irgendwo in Deutschland bei Hornbach einen Amica-Herd oder -Kühlschrank ordert, landet nur indirekt bei Haase. Das Unternehmen lässt die Hornbach-Ware von Osterwald aus zu regionalen Zwischenlagern liefern und von dort mit kleineren Speditionen zum Endkunden, ohne dass irgendwo der Name Haase Logistik auftaucht. Trotzdem steht die Firma für die gesamte Lieferkette inklusive Retouren gerade.

Panattoni baut, Haase mietet

Die alte Müller-Immobilie an der Molkereistraße ist fast frei. Der Zaunhersteller Legi ist vorübergehend umgezogen in eine der Hallen von ehemals Laserworking Garbsen am Heinrich-Nordhoff-Ring. Legi kehrt aber 2021 zurück an die Molkereistraße und mietet einen Teil der neuen Halle. Das Bürogebäude neben den Hallen wird Ende Februar frei. Mit dem Bauherren Panattoni, unter anderem Partner von Amazon, hatte Haase bereits 2016 bei der ersten Erweiterung gute Erfahrungen gemacht. Es ist das zweite Projekt der beiden Unternehmen, die sich auf zehn Jahre vertraglich gebunden haben. Die Immobilie wird als Kapitalanlage in den Bestand des „RLI Logistics Fund Germany II“ aufgenommen.

„Mit dem neuen Logistikzentrum sichern wir uns den Standort Garbsen, der für unsere Dienstleistungen optimal ist. Die Anbindung nach Hannover ist hervorragend, außerdem liegen die Bundesautobahnen A2 und A7 sowie die B6 in direkter Umgebung“, sagt Haase. Das Logistikzentrum wird 20 Tore haben und – so wie einst Müller – eine Genehmigung für einen 24-Stunden-Betrieb an sieben Tagen die Woche.

Von Markus Holz