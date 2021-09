Osterwald

Pumpen, pumpen, pumpen – das war der klare Auftrag an fast 30 Ehrenamtliche der Feuerwehren aus Garbsen. Sie waren im Juli bei der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Ein großer Teil dieser Helfer hat sich nun – auf Einladung des Bürgermeisters Christian Grahl und des Ersten Stadtrats Walter Häfele – zu einem Grillabend am Gerätehaus in Osterwald Unterende getroffen.

Bei dem gemütlichen Beisammensein ging es aber nicht nur um den Rückblick auf den Hochwassereinsatz. Regionsabschnittsleiter Lars Schwieger war angereist, um eine besondere Ehrung auszusprechen. Die gebührte Klaus-Dieter Jäkel, der mehr als 30 Jahre lang als Zugführer der Feuerwehrbereitschaft aus Garbsen tätig war.

Jäkel übergibt Amt an Ingo Wittrock

Mittlerweile hat er die Altersgrenze erreicht und gibt sein Amt an Ingo Wittrock ab, der bereits Ortsbrandmeister der Feuerwehr aus Unterende ist. Für seine langjährigen Verdienste bekam Jäkel die Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen in Silber verliehen.

Von Gerko Naumann