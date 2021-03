Ostern in Garbsen - Zu hohe Inzidenzen: Osterfeuer fallen auch in diesem Jahr in Garbsen aus

Wegen den unverändert hohen Inzidenz-Zahlen wird es in Garbsen in diesem Jahr keine Osterfeuer geben. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Auch im vergangenen Jahr waren die Feuer abgesagt worden.