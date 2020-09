Meyenfeld/Frielingen/Garbsen-Mitte

Was wird künftig in Meyenfeld zwischen Leistlinger Straße und B 6 gebaut? Um das Gewerbegebiet Ostfeld geht es am Mittwoch, 23. September, in der Sitzung des Ortsrates Horst. Um 16.30 Uhr kommen die Mitglieder in der Gemeinschaftsunterkunft an der Otternhägener Straße 15a in Frielingen zusammen.

Ausschüsse tagen im Rathaus

Um den aktuellen Stand beim Wohnungsbau geht es in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung am Mittwoch, 23. September, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Zudem wird ein Vortrag zum Thema „Entwicklungsabschnitt Rathausplatz“ gehalten.

Der Kultur- und Sportausschuss kommt bereits am Dienstag, 22. September, um 18 Uhr im Ratssaal zusammen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Bericht über die Arbeit der Stadtbibliothek. Einwohner haben in allen Sitzungen die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Von Anke Lütjens