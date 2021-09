Garbsen

Die Ortsräte der Stadt Garbsen treffen sich wieder persönlich und öffentlich, coronabedingt jedoch in größeren Räumen als bislang üblich.

Der Ortsrat Berenbostel tagt am Dienstag, 14. September, um 18 Uhr, im zweiten Obergeschoss im Gebäude der Hannoverschen Volksbank, Rote Reihe 12. Besucher werden gebeten, den Seiteneingang zu nutzen. Dieser ist ausgeschildert. Vor der Sitzung findet eine Besichtigung des Kindergartens Stelingen statt. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Welfenstraße 24.

Der Ortsrat Horst trifft sich am selben Tag. Die Sitzung beginnt um 20 Uhr in der Halle neben der Gemeinschaftsunterkunft an der Otternhägener Straße 15a in Frielingen.

Die Aula des Schulzentrums im Stadtteil Auf der Horst, Planetenring 7, ist Veranstaltungsort der Sitzung des Ortsrats Garbsen am Mittwoch, 15. September, ab 18 Uhr.

Am selben Tag tagt der Ortsrat Osterwald um 20 Uhr im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Osterwald, Hauptstraße 234.

