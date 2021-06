Osterwald

Immer wieder kommt es auf der Hauptstraße zwischen Auterweg und Robert-Koch-Straße in Osterwald zu gefährlichen Situationen mit Grundschülerinnen und Grundschülern, die die Straße überqueren wollen. Die SPD im Ort setzt sich nun für eine Tempo-30-Zone oder eine Ampel ein. Diesen Vorschlag begrüßt auch der Ortsbürgermeister Rolf-Günther Traenapp (CDU).

Die Schulwegsicherung an der Mittelpunktschule in Osterwald sei im vergangenen Jahr mehrfach Gesprächsthema im Ortsrat Osterwald/Heitlingen gewesen, so Traenapp. Allerdings habe er selbst bereits im November 2020 eine Verkehrsberuhigung für den Bereich zwischen der Rosenapotheke und dem Gießelmannhof vorgeschlagen. Hintergrund war damals ein Verkehrsunfall mit einem Schulkind direkt vor der Apotheke gewesen.

Elvan Erdal, der Besitzer der Apotheke, habe ihm in einem Telefonat von zahlreichen gefährlichen Verkehrssituationen mit Schulkindern vor seiner Apotheke berichtet, sagt Traenapp. Sie würden die Straße nicht über den Fußgängerüberweg, sondern an beliebiger Stelle überqueren. „Deshalb habe ich eine Verkehrsberuhigung gefordert.“ Stadtbaurat Frank Hauke hatte ihn allerdings schon damals darauf hingewiesen, dass eine Tempo-30-Zone an dieser Stelle schwer möglich sei.

Traenapp nicht zu Ortstermin eingeladen

„Die Art und Weise wie die SPD-Mitglieder im Ortsrat Osterwald/Heitlingen mit meinem Vorschlag an die Öffentlichkeit gegangen sind, hat mich einigermaßen erstaunt“, sagt der Ortsbürgermeister. Tatsächlich hatten die Sozialdemokraten zu einem Ortstermin mit Schulleitung und Polizei gebeten, um die Situation zu schildern und auf die Dringlichkeit hinzuweisen.

„Ich wurde als Ortsbürgermeister weder vorher informiert noch zu der Ortsbesichtigung eingeladen“, sagt Traenapp. Dass nun Bewegung in die Sache komme, sei gut, allerdings hoffe er auch, dass das Thema nicht nur für den Wahlkampf instrumentalisiert werde.

Von Linda Tonn