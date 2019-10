Ortsbürgermeister will Bürger vor Wölfen schützen

Meyenfeld

In Meyenfeld und den umliegenden Dörfern geht die Angst vor dem Wolf um: Auf die Weide dürfen die Schafe von Mathias Krüger derzeit daher nicht. Der Landwirt lässt seine Tiere im Stall, auch wenn die Wiese drumherum mittlerweile mit einem Elektrozaun gesichert und von Kameras überwacht ist. Im September hatte sich Krüger an unsere Redaktion in Garbsen gewandt, weil zwei seiner Kerry-Hill-Schafe gerissen worden waren. Der Landwirt ist sich sicher, dass ein Wolf dafür verantwortlich ist – zumal er das Raubtier in einem der Fälle nach eigenen Angaben selbst gesehen hat.

Unter Strom: So sieht der neue auffällige Herdenschutzzaun um die Weide in Meyenfeld aus. Quelle: Gerko Naumann

DNA-Analyse soll Klarheit bringen

Eine offizielle Bestätigung dieser Theorie gibt es noch nicht. Das Ergebnis einer DNA-Analyse steht noch aus, berichtet Krüger. Dieses soll frühestens Mitte Oktober vorliegen. So lange will Ortsbürgermeister Peter Hahne ( CDU) nicht warten, zu dessen Verantwortungsbereich auch Meyenfeld gehört. Er hat sich jetzt im Namen der CDU/FDP-Gruppe im Rat der Stadt Garbsen mit einem Appell an Bürgermeister Christian Grahl (ebenfalls CDU) gewandt. Von der Verwaltung will Hahne wissen, „welche Maßnahmen zum Schutz der Menschen und Tiere in dieser dicht besiedelten Umgebung geplant sind“. Eine ähnliche Frage hatte auch Günther Barthel ( SPD) schon bei der jüngsten Ratssitzung gestellt.

„Handeln, bevor etwas passiert“

Dass derzeit viele Meyenfelder wegen der vermuteten Wolfsangriffe ein ungutes Gefühl haben, hört Hahne in diesen Tagen immer wieder. Und er kann sie nachvollziehen, auch weil er sich Besitzer eines Jagdscheins mit der Materie auskennt. „Ich kenne Bilder von Wildtierkameras aus Osterwald, auf denen Wölfe zu erkennen sind“, sagt Hahne. Zudem sei dem Landwirt in Meyenfeld vom Wolfsbüro des Landes Niedersachsen ein neuer Zaun zur Verfügung gestellt worden. „Das ist für mich ein Indiz, dass es anscheinend ein Wolf gewesen sein muss“, sagt Hahne. Er wolle keine Angst schüren, versichert der Ortsbürgermeister. Gleichzeitig fordert er aber auch: „Wir sollten uns der Gefahr durch den Wolf bewusst sein und handeln, bevor etwas passiert.“

Diese Pfotenabdrücke hat ein Landwirt in Meyenfeld fotografiert - sie sollen von einem Wolf stammen. Quelle: privat

Ein Landwirt, der seinen Betrieb ganz in der Nähe der Weide von Krüger hat, zweifelt indes nicht an den Aussagen seines Kollegen. Dieser sei völlig aufgelöst gewesen, nachdem er den Wolf nahe seiner Herde beobachtet habe, berichtet der Mann, der seinen Namen nicht nennen möchte. Zudem habe Krüger Fotos von den Pfotenabdrücken gemacht, die eindeutig auf das Raubtier hinwiesen. „Das Problem ist, dass die Politik nichts tut, um die Tierhalter zu schützen“, sagt der Landwirt aus Meyenfeld. Grundsätzlich sei er davon überzeugt, dass es mittlerweile viel mehr frei lebende Wölfe in Niedersachsen gibt als von den zuständigen Behörden angegeben.

Derweil hat das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) auf Anfrage erklärt, dass es im Fall eines der beiden in Meyenfeld gerissenen Schafe keine DNA-Analyse geben wird. Beim Laves war das tote Tier gelandet, nachdem es in der Tierärztlichen Hochschule trotz Behandlung gestorben war. Zu diesem Zeitpunkt gingen die Behörden noch von einem Hunderiss aus. Bei der Behandlung seien unter anderem durch Desinfektionsmittel auf den Wunden alle Spuren zerstört worden, so dass „eine DNA-Analyse aussichtslos“ sei, sagte eine Sprecherin des Laves.

Von Gerko Naumann