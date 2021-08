Garbsen

Mit einem Foto sucht die Polizei Hannover seit Donnerstag, 12. August, nach dem 22 Jahre alten Lars G. aus Garbsen. Er hatte am Montag, 9. August, die Wohnung seiner Eltern verlassen und war gegen 14.30 Uhr von der Stadtbahnhaltestelle Schönebecker Allee in Richtung Hannover gefahren. Den letzten Telefonkontakt zwischen G. und seinen Eltern hatte es am Dienstagabend gegeben. „Möglicherweise hält sich der Vermisste noch in Hannover auf“, sagt Janique Bohrmann von der Polizeidirektion Hannover.

Lars G. ist 1,96 Meter groß. Quelle: Polizeidirektion Hannover

Da der Vermisste auf Medikamente angewiesen ist und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden könne, sucht die Polizei nun mit einem Foto nach Lars G. und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

G. ist 1,96 Meter groß

Der 22-Jährige ist etwa 1,96 Meter groß, hat eine kräftige Statur und braunes Haar. Zur Zeit des Verschwindens trug er ein dunkelblaues Poloshirt mit weißen Details an Kragen und Ärmeln. Des Weiteren hatte er einen grauen Hoodie, eine schwarze Jacke, rote Sneaker und eine schwarze Jeans an. Der Vermisste trägt zudem eine Brille.

Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort nimmt die Polizeiinspektion in Garbsen unter Telefon (05131) 7014520 an.

Von Manuel Behrens