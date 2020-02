Leiterin der Oberschule: „Ohne WLAN sind wir völlig abgehängt“

Auf der Horst

Geht es nach dem niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne, soll Informatik ab dem Schuljahr 2023/2024 zum Pflichtfach werden. Zunächst in der zehnten Klasse und im Jahr darauf auch in der neunten Klasse solle das Fach mit einer Stunde pro Woche unterrichtet werden, sagte Tonne Anfang Februar.

Darüber kann Claudia Schreyer, Schulleiterin an der Caroline-Herschel-Realschule und der Oberschule Garbsen, nur den Kopf schütteln. „ Tonne will Informatik zum Pflichtfach machen, und wir haben im ganzen Schulgebäude noch nicht einmal WLAN.“ Tatsächlich geht es in den Klassenräumen der Schule zu wie noch vor 20 Jahren: „Wir arbeiten mit Tafel, Buch und Kreide“, sagt Schreyer. „Mehr geht nicht.“

Vereinzelte WLAN-Stationen

Die Verwaltung der Schule kann sich über einen sogenannten Access Point ins drahtlose Internet einwählen, auch in einem der beiden Computerräume gibt es eine solche Station. „Wenn dann aber 40 Schüler gleichzeitig surfen wollen, ist das Internet sehr langsam“, sagt Marec Jacobey, der stellvertretende Schulleiter. Als Informatiklehrer leitet er auch den Wahlpflichtkurs in diesem Fach.

„Was die Digitalisierung angeht, ist unsere Schule wirklich schlecht“, bringt Jacobey die Situation auf den Punkt. Überall sei die Rede von Digitalisierung, von Tablet-Klassen und multimedialem Lernen – „das ist wirklich frustrierend“.

Neue Lehrer fragen nach digitaler Ausstattung

Die mangelnde Ausstattung sei ein absoluter Nachteil, sagt Schreyer. Wenn sie neue Lehrkräfte einstelle, fragten die direkt nach digitalen Tafeln und der Internetgeschwindigkeit. „Dann muss ich denen sagen, dass es so etwas bei uns leider nicht gibt“, so die Schulleiterin. Auch Eltern erkundigten sich nach Tablet-Klassen, wie es sie etwa an der Oberschule Berenbostel gibt.

„Wie soll ich denn da neue Kollegen einstellen?“, fragt Schreyer. „Ohne WLAN sind wir völlig abgehängt.“

Schreyer wird Schulleiterin der Oberschule Der Schulausschuss hat dem Vorschlag der Landesschulbehörde zugestimmt, die Stelle der Schulleitung für die Oberschule Garbsen mit Claudia Schreyer zu besetzen. Seit dem Schuljahr 2017/18 hatte sie diese Stelle bereits kommissarisch inne. Gleichzeitig leitete sie die Caroline-Herschel-Realschule.

300.000 Euro für Garbsener Schulen

Laut dem Medienentwicklungsplan der Stadt fließen in diesem Jahr 300.000 Euro in die digitale Ausstattung der Garbsener Schulen, dazu kommen bis zum Jahr 2023 fast drei Millionen Euro an Fördermitteln aus dem Digitalpakt. Mehr als 90.000 Euro sind davon für die Oberschule Garbsen vorgesehen.

Zudem nimmt die Stadt an einem Förderprogramm des Bundes zum Breitbandausbau teil. Die Oberschule Garbsen ist unter den Schulen, die einen Anschluss für schnelles Internet bekommen sollen.

„Das ist auch dringend nötig“, sagt Schreyer. Denn ohne WLAN nützten die Mittel aus dem Digitalpakt nicht viel. Im Schulausschuss hat die Schulleiterin auch die Politiker auf die Situation ihrer Schule aufmerksam gemacht. „Wir wussten, dass es an der Schule nicht blendend aussieht“, sagt Ausschussmitglied Günther Petrak. „Dass es aber so dramatisch ist, war uns nicht klar.“ Es müsse eine Menge getan werden, so Petrak. Die digitale Bildung sei wichtig, hier müsse Geld investiert werden.

Als Mitglied eines Ausschusses habe man oft keinen umfassenden Einblick in die Ausstattung der Schulen. Daher sei es unumgänglich, dass die Schulleiter auch immer wieder Alarm schlagen würden. Schulleiterin Schreyer hofft, dass auf die Versprechen der Politik auch Taten folgen – und zwar sehr schnell.

