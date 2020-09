Berenbostel

Der Freitag ist für die Schüler der Jahrgänge fünf bis acht an der Oberschule Berenbostel ein ganz besonderer Tag. Denn zwischen 8 und 11.30 Uhr stellen nicht die Lehrer die Fragen – sondern die Schüler. Sie geben selbst die Themen vor, recherchieren, was sie interessiert und sprechen mit Experten, die ihnen dabei weiterhelfen können. „Frei Day“ nennt sich das Lernkonzept, das die Schule seit diesem Jahr fest in die Woche eingebunden hat. Es ist ein Schritt in Richtung einer Schule, die sich von Strukturen wie Fächern, Noten und Stundenplan löst und die Schüler und ihre Fähigkeiten in den Mittelpunkt rückt.

Schüler sollen sich einbringen

„Wir möchten euch Schülern die Möglichkeit geben, noch lauter zu werden“, sagte Schulleiter Axel Dettmer beim offiziellen Start des Frei Day in der vergangenen Woche. Alle Jahrgänge sollen dabei mitmachen – ihren Ideen seien keine Grenzen gesetzt. „Das können Themen wie plastikfreie Schule oder ein Gespräch mit dem Bürgermeister sein“, sagte Dettmer.

Anzeige

Kinder und Jugendliche müssten schon in der Schule lernen, die Welt zu verändern, betonte Tobias Feitkenhauer, der Projektleiter des neuen Lernkonzepts. In diesem Schuljahr hätten knapp zwölf deutsche Schulen den Frei Day eingeführt. „Geht es nach uns, sollen bis 2025 ein Drittel mehr als 13.000 Schulen solche Freiräume verankert haben.“

Weitere NP+ Artikel

„Möglichkeiten noch lauter zu werden“: Axel und Saidy Dettmer vom Schulleitungsteam der Oberschule Berenbostel stellen gemeinsam mit Schuldezernentin Monika Probst das neue Lernkonzept vor. Quelle: Linda Tonn

Keine Bewertung der Projekte

Während der freien Stunden am Freitag sollen sich die Schüler nicht nur die Themen selbst aussuchen, sondern auch entscheiden, mit wem sie arbeiten wollen, erklärt Saidy Dettmer, die didaktische Leiterin der Oberschule. Das sei wegen der Corona-Regeln derzeit nur innerhalb eines Jahrgangs möglich, perspektivisch sollen aber die jüngeren auch mit den älteren Mitschülern zusammenarbeiten. Eine Bewertung für die Ergebnisse der einzelnen Projekte gebe es nicht.

Im vergangenen Schuljahr hat die Schule erste Gehversuche mit dem selbstständigen Lernen am Freitag gemacht. „Für einige Schüler war es die erste Herausforderung, eigene Fragen zu finden“, sagte Saidy Dettmer. „Normalerweise stellen die Lehrer die Fragen.“ Es sei toll, frei zu denken, aber das könne nicht jeder auf Knopfdruck, sagte Dettmer. „Das alles ist ein Prozess. Aber die Schüler sollen merken, dass wir es ernst meinen.“

Lesen Sie auch: Dalton-Pädagogik: An der IGS Garbsen suchen sich die Schüler den Lehrer selbst aus

Für den Start des Frei Day hatte die Oberschule Berenbostel Vertreter von Greenpeace eingeladen, die den Schülern Ideen für mögliche Themen und Projekte geben sollten – und ihnen vor allem Mut machten. Überall in Deutschland würden die Schüler aktiv, sagte Thomas Hohn vom Team Bildung der Umweltorganisation. „Sie sammeln Müll im See, setzen sich für mehr Grün und weniger Autos ein und organisieren Demonstrationen. Ich bin gespannt, was an der Oberschule passieren wird.“

„Prozesse sind wichtig“

Garbsenes Schuldezernentin Monika Probst bezeichnet die Neuerung an der Oberschule als „zukunftsweisend“. Schüler würden ins Lernen eingebunden und könnten mitgestalten. „Solche Prozesse sind wichtig“, sagte Probst.

Das offene Lernen am Freitag ist die erste grundlegende Veränderung im Stundenplan der Oberschule. Doch für das Team um Schulleiter Axel Dettmer soll es noch weitergehen. Die Oberschule ist Teil der Initiative Schule im Aufbruch, der bislang knapp 60 deutsche Schulen angehören, darunter auch die Integrierte Gesamtschule (IGS) Garbsen. Das von Stephan Breidenbach, Gerald Hüther und Margret Rasfeld gegründete Netzwerk will Schulen grundlegend verändern. Die Bildung der Kinder soll seinen Worten zufolge nachhaltig sein und sich an ihren Fähigkeiten und Potenzialen orientieren.

Stundenplan verändert sich

In Berenbostel ist seit diesem Schuljahr deshalb auch der klassische Stundenplan mit Mathe, Deutsch, Englisch und Geschichte nicht mehr gültig. Die Schüler lernen themenorientiert. Unter der Überschrift „Meine Wohnung“ erarbeiten sie etwa, wie man die Raumfläche berechnet, gestalten Tapeten und lesen Literatur zum Thema Wohnen. In ihrem Stundenplan stehen Komplexe wie „Mensch und Gesellschaft“, „Zeit und Geschichte“ oder „Natur und Raum“. Darin steckten alle erforderlichen Lerninhalte, nur eben in einer anderen Ordnung, sagte Schulleiter Dettmer.

Von Linda Tonn