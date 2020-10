Meyenfeld

Der Fahrer eines Tiertransports hat am Sonnabend auf der Bundesstraße 6 in Höhe Meyenfeld einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Gegen 19.35 Uhr überholte eine 60-jährige Autofahrerin den Lastwagen zunächst, teilt die Polizei in Garbsen mit. Kurz vor der Kreuzung zur Molkereistraße überholte der Transporter dann seinerseits mehrere Autos. Beim Einscheren zurück auf den rechten Fahrstreifen übersah er offenbar das Auto der 60-Jährigen.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Fahrzeug erheblich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort und fuhr in Richtung Neustadt weiter. Die Polizei schätzt den Schaden auf 5000 Euro. Der gesuchte Lastwagen ist beigefarben und trägt die Aufschrift Tiertransport. Die Anhängerwände sollen wellblechartig aussehen, teilen die Beamten mit.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Garbsen ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen, die sich unter Telefon (05131) 7014515 melden können.

Von Gerko Naumann