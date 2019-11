Garbsen

Der neue Sterntaler-Adventskalender der Lions Clubs in Garbsen und Neustadt ist ausverkauft. Das hat der Sprecher Harry Thiele mitgeteilt. „Nach dem Lions Basar in Neustadt und dem Verkauf vor dem Tui Center in Berenbostel sind alle Exemplare weg“, sagte er. Die Mitglieder hatten 8000 Exemplare in den Umlauf gebracht. Der Erlös kommt gemeinnützigen Projekten zugute.

Von Linda Tonn