Osterwald

Stolz stehen die Vorstandsmitglieder des SV Wacker Osterwald am Wochenende auf dem neuen Kunstrasenplatz. Vorsichtig streichen sie mit den Fußspitzen über die feinen Kunsthalme. „Das ist wie ein großer Teppich“, sagt Michael Koch. Der Vorsitzende des Sportvereins war seit Sanierungsbeginn Mitte August fast jeden Tag auf dem Vereinsgelände an der Robert-Koch-Straße, um den Baufortschritt zu begutachten. Umso glücklicher ist er, dass der „modernste Kunstrasenplatz der Stadt Garbsen“ nun fertig ist.

Nach 17 Jahren war der alte Platz so marode geworden, dass er für 340.000 Euro umfassend saniert werden musste. In der vergangenen Woche war dieser nach dreimonatiger Arbeit endlich freigegeben worden. Mit dem alten Platz sei der neue gar nicht zu vergleichen, findet Michael Mensing, Leiter der Fußballsparte, der den Platz noch am Tag der Freigabe beim Training mit der A-Jugend ausprobiert hat. „Kaum war die Mannschaft auf dem Kunstrasen, sind die komplett ausgerastet. Die haben sich da auf den Platz gelegt und wollten da übernachten“, sagt er. Aus anderthalb Stunden Training seien so trotz strömenden Regens zweieinhalb Stunden geworden.

Platz ist schon wieder gesperrt

Die Freude währt jedoch nur kurz. Wegen der neuen Corona-Verordnungen muss der Sportverein sämtliche Sportanlagen für voraussichtlich vier Wochen wieder schließen. Ein herber Schlag.

Der Verein erhofft sich von dem modernen Kunstrasenplatz in erster Linie einer Stärkung seiner 250 Mitglieder zählenden Fußballsparte. „Wir haben bereits eine Mannschaft an den TSV Horst verloren, weil die auf dem maroden Platz nicht mehr spielen wollten“, sagt Koch. Der Platz soll diese Mitgliederverluste, aber auch solche, die durch die Corona-Krise entstanden sind, möglichst wieder ausgleichen. Denn auch andere Vereinssparten und vor allem Kinder sollen den Platz in Zukunft beleben. Der große Vorteil: Wegen der Flutlichtanlage ist der Platz das ganze Jahr nutzbar.

Mit dieser Maschine wird der neue Kunstrasenplatz auf dem Vereinsgelände von Wacker Osterwald in Zukunft gepflegt. Quelle: Ann-Christin Weber

Spezielle Bürstmaschine pflegt den Rasen

Der neue Kunstrasen ist aber auch pflegeintensiv. Einmal in der Woche müssen die feinen Sandkörnchen, die die Fläche verdichten, gebürstet werden. Dazu wird eine spezielle Bürstmaschine an einen Traktor gehängt, der das Feld abfährt.

Fast wäre der Plan eines neuen Kunstrasenplatzes gescheitert, da sich die Sanierung als aufwendiger und damit auch als teuer herausgestellt hatte, als anfangs gedacht. Dank der Fördermittel des Landessportbundes und der Stadt Garbsen sowie privater Spenden konnte der Verein die Summe von 340.000 Euro jedoch stemmen. „Was mich berührt hat, war ein Vereinsmitglied, das 500 Euro gespendet hat – mit den Worten: Alle meine Enkel haben auf diesem Platz Fußball spielen gelernt, und ich möchte, dass die Jugend in Osterwald das auch zukünftig kann“, zitiert der Vorsitzende.

Von Ann-Christin Weber