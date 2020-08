Es soll ein Ort sein, um in der Natur zu trauern: Die Garbsener Humanisten haben am Sonnabend mit einem Festakt ihren Bestattungshain in Schloß Ricklingen eröffnet. 1300 Urnenplätze hat der Humanistenverband geschaffen. Die Nachfrage an den Gräbern und Bäumen ist schon jetzt groß – und liegt voll im Trend.