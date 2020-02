Neubau der Kita Murmelstein beginnt

Auf der Horst

34 Spundwände aus tonnenschwerem Stahl liegen auf dem Grundstück am Habichthorst. Am Mittwoch hat eine Spezialfirma mit den ersten Vorbereitungen auf der neu eingerichteten Baustelle begonnen: Der Neubau der Kita Murmelstein ist gestartet. Auf dem 3600 Quadratmeter großen Grundstück parallel zur A2 entsteht ein zweigeschossiges Gebäude für vier Kindergarten- und zwei Krippengruppen. Die Stadt hatte den Baustart mehrfach verschoben.

Der Neubau soll 2022 fertig sein. „Wir rechnen mit einer Bauzeit von rund eineinhalb Jahren“, sagt Hans-Jürgen Menzel, Leiter der Fachbereichs Hochbau bei der Stadt Garbsen. Der Kita-Neubau soll rund 5 Millionen Euro kosten. 2017 waren die Planer noch von 3,45 Millionen Euro ausgegangen. Das Land Niedersachsen fördert das Vorhaben mit 2,15 Millionen Euro. Auch die Region, der Stadtkirchenverband und die Willehadi-Gemeinde als Träger geben Zuschüsse.

Grundsteinlegung im Sommer

„Der Rohbau soll in der ersten Märzhälfte beginnen, die Grundsteinlegung ist für Sommer geplant“, berichtet Projektleiterin Zina Blume. Sie und ihr Kollege Sebastian Beichel koordinieren den Neubau. Bevor der Rohbau startet, wird ein Spezialfahrzeug auf 40 Metern Länge die acht und neuneinhalb Meter langen Spundwände in den Boden pressen.

Sie sind die Bauleiter: Zina Blume und Sebastian Beichel von der Stadtverwaltung Garbsen. Quelle: Jutta Grätz

„Im hinteren Teil des Grundstücks liegt eine wichtige Wasserleitung“, erläutert Menzel, „die Spundwände sichern diese Leitung und schützen gleichzeitig den Neubau im Fall eines Rohrbruchs.“ Die Wände bleiben also dauerhaft im Boden. Das Hamburger Unternehmen hatte bereits die Spundwände für den Badepark Berenbostel im Boden versenkt.

Die Kita wird aus vier quaderförmigen Gebäudeteilen bestehen und mit einem Pultdach gedeckt sein. Die Fassaden werden rot verklinkert. Alle Gruppenräume liegen auf der Südseite zum Habichthorst hin. Die Verwaltungs- und Waschräume sind auf der Nordseite platziert. Im Obergeschoss wird der Bewegungsraum liegen. Die integrative Kita wird mit einem Aufzug ausgestattet.

17 Krippenplätze mehr, 34 Kindergartenplätze weniger

„Es gibt noch eine Besonderheit“, sagt Hans-Jürgen Menzel: Neben dem Haupteingang am Habichthorst wird ein Speisebereich samt Küche entstehen. Dort können die Kinder, die zum Großteil über Mittag in der Einrichtung bleiben, essen. Außerhalb der Mittagszeit kann der Raum als Kommunikationszentrum für alle Kinder und Erzieher genutzt werden. Die Kita soll Platz bieten für 30 Krippen- und 100 Kindergartenkinder. Mit dem Neubau der Kita Murmelstein schafft die Stadt zusätzlich 17 Krippenplätze.

„Wir sind froh, dass es endlich losgeht“, sagt Anke Bücher, Leiterin der heutigen Kita Murmelstein am Talkamp. Derzeit besuchen 134 Kindergarten- und 13 Krippenkinder die sanierungsbedürftige Einrichtung. „Unsere Räume und auch das Außengelände sind völlig beengt.“ Das ältere der beiden Kitagebäude stammt von 1967. „Die ersten Pläne für einen Neubau gab es bereits 2013“, erinnert sich Bücher. Eines sei bei allen Verzögerungen klar: „Wir bleiben in unserem alten Gebäude, bis das neue fertig ist.“ Wie die Stadt die beiden alten Gebäude und das Grundstück am Talkamp danach nutzen will, ist noch nicht entschieden. Ein Denkmodell ist, dort nach einer Sanierung weiter Kinder zu betreuen. Die Stadt zählt in der Region zu den Schlusslichtern bei der Versorgung mit Krippenplätzen.

Von Jutta Grätz