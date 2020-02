Musikvereine laden zum Frühlingskonzert in die Aula am Planetenring

Auf der Horst

Evergreens der Zwanziger- und Dreißigerjahre, klassische Musik namhafte Komponisten sowie bekannte Schlager und Popsongs stehen im Mittelpunkt des großen Frühlingskonzert der Garbsener Musikvereine. Nach dem Erfolg der vergangenen Jahre laden die Musiker zum neunten Mal dazu ein. Das Konzert beginnt am Sonntag, 22. März, um 16 Uhr in der Aula am Planetenring. Einlass ist ab 15.15 Uhr.

Auf der Bühne präsentieren sich das Salonorchester Garbsen „Pardon? Salon!“, das Akkordeon-Orchester Osterwald unter der Leitung von Svitlana Zirndorf und die Senioren-Musikfreunde Osterwald unter der Leitung von Dieter Altmann. Der Schwimmverein Garbsen bewirtet die Gäste in den Pausen mit kalten und warmen Getränken sowie Kuchen.

Eintrittskarten gibt es ab sofort

Eintrittskarten zum Preis von 6 Euro sind ab sofort im Vorverkauf im Kulturbüro unter Telefon (05131) 707650, bei Uhren-/Schmuck-Meyerhoff in Osterwald unter Telefon (05131) 52109, bei Stein Elektronik in Havelse unter Telefon (05137) 75566, bei Wulfs Bücherbörse im Shopping Plaza, unter Telefon (05131) 476050, und bei der Kulturabteilung der Stadt Garbsen unter Telefon (05131) 707261, erhältlich.

