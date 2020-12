Berenbostel

Statt ein Weihnachtswandelkonzert auf dem Edelhof in Ricklingen zu geben, standen Musiker der Big Band Berenbostel am Sonntag vor Geschwister-Scholl-Gymnasium und haben CDs und DVDs verkauft. Darauf ist ein Zusammenschnitt von den Christmas-Specials der vergangenen beiden Jahre zu sehen. Das Special ist normalerweise der Höhepunkt am ersten Advent, zu dem Hunderte von Besuchern kommen und fleißig für die musikalische Arbeit der Band spenden.

Weil fast alle Konzerte in diesem Jahr wegen Corona ausgefallen sind, brechen der Band die Einnahmen weg. Daher kamen Leiter Felix Maier und seine Musiker auf die Idee mit den CDs und DVDs. Zu den ersten Fans und Käufern zählten Peter Germeroth und Marko Parlov. Sie unterstützten die Big Band mit einer großzügigen Spende. „Wir möchten unseren Fans damit etwas zurückgeben“, sagte Maier. Das Video ist auch online auf der Homepage der Band auf www.bigband-berenbostel.de zu finden.

Anzeige

Weihnachtskonzerte fallen aus

Dort besteht auch die Möglichkeit für den Förderverein zu spenden. Wegen der abgesagten Konzerte fehlen der Big Band auch die Gagen, mit denen sie normalerweise Instrumentallehrer, Workshops, Noten und Instrumente finanziert. Neben der geplanten Konzertreise nach Kanada sind bislang insgesamt 15 Auftritte ausgefallen. Das betrifft auch die für Freitag und Sonnabend, 18. und 19. Dezember, vorgesehenen Weihnachtskonzerte.

„Wir dürfen immerhin wieder proben, weil wir als eine Kohorte gelten“, sagt Maier. Nur die vier ehemaligen Schüler, die sogenannten Externen, dürfen nicht mit der Band zusammen proben. „Daher haben wir derzeit keinen Bassisten“, sagt Maier. Im November hatten sich die Musiker im Freien unter Heizpilzen zum Üben getroffen. Im ersten Lockdown hatten sie Videos von sich gemacht, die dann zusammen geschnitten wurden.

Lesen Sie auch

Von Anke Lütjens