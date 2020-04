Garbsen

Die Müllabfuhr in Garbsen verschiebt sich an den Osterfeiertagen und in der darauf folgenden Woche. Darauf weisen die Entsorger Aha und Remondis die Bürger hin. Am Karfreitag werden keine Säcke abgeholt oder Tonnen geleert. Die Abfuhr wird am Sonnabend nachgeholt. Auch am Ostermontag wird kein Müll abgeholt. Die Termine verschieben sich um jeweils einen Tag bis inklusive Sonnabend, 18 April. Remondis weist darauf hin, dass die gelben Säcke bis 7 Uhr morgens am Straßenrand zur Abholung bereitgestellt werden müssen.

Das Servicetelefon sowie die Gebührenhotline von Aha sind am Karsonnabend und Ostermontag ebenfalls nicht besetzt. An diesen Tagen werden zudem keine Gewerbeabfälle auf den Deponien angenommen. Die Aha-Wertstoffhöfe und das Kundenzentrum in der City bleiben aufgrund der Corona-Pandemie ohnehin bis auf Weiteres geschlossen.

Von Gerko Naumann