Der Modell Sport Club Garbsen (MSC) hat an diesem Wochenende sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Nach einem internen Fest am Freitag, bei dem auch Ortsbürgermeister Peter Hahne und Garbsens Bürgermeister Christian Grahl gratulierten, standen am Sonnabend und Sonntag bei Flugtagen die Modellflieger und ihre Flugzeuge im Mittelpunkt. Außer den Vereinsmitgliedern zeigten auch Gäste aus Wunstorf, Neustadt und Hannover ihr Können.

Jüngstes Mitglied ist erst fünf Jahre alt

Einen ganz besonderen Einsatz hatten am Sonnabend der erst fünfjährige Konrad Lange und sein Papa Jörg. Konrad steuerte das neue, gelbe Flugzeug gekonnt mit der Fernbedienung durch die Lüfte. Mit Hilfe des Lehrer-Schüler-Systems, ähnlich wie in einem Fahrschulwagen, passte Vater Jörg Lange auf, damit nichts passiert. Vor der letzten Schleife über das Flugfeld öffnete sich eine Klappe am Boden des Fliegers und Bonbons regneten vom Himmel. Nach der Landung durften alle Kinder die Bonbons aufsammeln. „Ich werde mal Pilot“, sagte der kleine Konrad selbstbewusst. „Das Flugzeug haben wir erst in diesem Frühjahr auf einer Messe als Bausatz gekauft. Es passte kaum ins Auto“, sagte Lange. Sein Sohn ist das jüngste Mitglied im 110 Mitglieder starken Verein.

Josef Döring aus Luthe bereitet seine Maschine zum Start vor. Quelle: Anke Lütjens

Josef Döring aus Luthe konstruiert seine Flugzeuge selbst

Ein passionierter Modellflieger ist auch Josef Döring aus Luthe, der die Modellfliegerei seit mehr als 50 Jahren betreibt. „Ich habe mit 16 Jahren angefangen“, sagte der Maschinenbau-Ingenieur, der seine Flugzeuge selbst konstruiert und baut. Ihn fasziniere die Technik und das Basteln ebenso sehr wie das Fliegen selbst. Mit rund 70 Stundenkilometern rast sein Nachbau einer Maschine, die im Original bei Red Bull in Salzburg steht, durch die Lüfte. Die Maschine ist zehn Kilo schwer und hat eine Flügelspannweite von 2,40 Meter. „Der Klang eines Zweitakters ist einfach traumhaft“, fachsimpelte MSC-Vorsitzender Dieter Weigert mit Döring.

Flugzeug wird mit Solar angetrieben

An den Flugtagen verfolgten zahlreiche Zuschauer die Darbietungen. Rasante Kunststücke mit seinem Helikopter zeigte unter anderem Daniel Segebarth aus Hannover. „Es gibt die unterschiedlichsten Flieger, darunter Elektroflieger, Kunstflieger, Segler, Flugzeuge aus Schaum, Glasfaser verstärktem Kunststoff und aus Holz, das mit einer Folie überzogen ist“, sagte Sascha Mauruschat vom MSC. Er gehört dem Verein seit 2008 an. Ganz lautlos war das Flugzeug von Wilfried Mühlnickel unterwegs, denn es wird über Solar angetrieben. Tristan Below legte mit seinem Kunstflieger eine perfekte Landung hin.

Auch Karl Osadnik vom MSC baut seine Flugzeuge selbst. Quelle: Anke Lütjens

Mit gleich zwei Flugzeugen ist Uwe Fuhrberg aus Wunstorf zum freien Fliegen gekommen. Er fliegt seit 15 Jahren. „Mich faszinieren die Herausforderung und die Technik sowie das Entwerfen und Konstruieren, damit das Flugzeug gut fliegt“, sagte er. Ein Eigenbau ist auch das Trike von Karl Osadnik. „Zweieinhalb Jahre habe ich daran gebaut“, sagte er. Außerdem hat er noch eine Piper der Linie „Schlori Aviation“ dabei. Der MSC richtet einmal im Jahr einen Flugtag aus, bietet außerdem eine Ferienpass-Aktion sowie eine Modellbau-AG in der Grundschule Horst an.

Alle weiteren Informationen über den MSC finden Interessierte auf der Internetseite unter www.msc-garbsen.de.

Von Anke Lütjens