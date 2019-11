So echt sehen die Modelleisenbahnen im GSG aus

Berenbostel

Das Geräusch einer Dampflok schallt durch die Cafeteria des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Berenbostel (GSG). Wenige Meter weiter lässt ein Besucher per Knopfdruck in einem Miniaturdorf die Kirchenglocken erklingen. Die Illusion, in einem Zug zu sitzen und Landschaften an sich vorbeiziehen zu sehen, ist perfekt. Die Augen der Besucher folgen gebannt den Zügen der Modell-Eisenbahn-Freunde Hannover-Land, die in Berenbostel für ein Wochenende zur Modelleisenbahn-Ausstellung eingeladen haben.

Seit 30 Jahren ist der Verein zweimal im Jahr zu Besuch in einer anderen Stadt – in Berenbostel ist er das erste Mal. Verladen in einem Lkw kommen die drei Modellanlagen am GSG an. Nach zehnstündiger Aufbauzeit sind die Anlagen mit unterschiedlicher Spurenweite aufgebaut.

„Fast wie real“

Jürgen Pelz ist mit seiner Kamera vor dem Normalspurmodell mit zweigleisiger Strecke stehengeblieben. Die Kameralinse des Besuchers ist auf das detailliert gebaute und bereits 25 Jahre alte Tunnelsystem eines Eckmoduls gerichtet. „In Nahaufnahme ist es besonders eindrucksvoll und wirkt fast real“, sagt er. Mit dem Finger auf der Aufnahmetaste wartet er, dass sich der Zug um eine Kurve schlängelt und aus dem Tunnel des gewaltigen Miniaturbergs fährt. Vor allem die kleinen Szenerien abseits der Schienen auf Hügeln oder in Bahnhöfen faszinieren den Berenbosteler.

Die Züge fahren nur zu Ausstellungszwecken. „Das Hobby besteht viel mehr darin, die Anlagen zu entwerfen und sie eigenhändig zu bauen“, sagt Eckhard Theel von den Modell-Eisenbahn-Freunden. Ein Musterbeispiel ist die Rhätische Bahn. Anders als die anderen ausgestellten Modelle zeigt sie keine Fantasielandschaften, sondern echte Bauerndörfer, Alpen-Landschaften und Brücken aus der Schweiz.

Eberhardt Hochfellner baut mit seinen Vereinskollegen immer wieder an der Rhätischen Bahn – ein Teil der Anlage ist für die Besucher ausgestellt. Module wie die Darstellung des Kreisviadukts von Brusio sind im Clubhaus geblieben, doch Fotos hat der Hobby-Eisenbahner immer dabei. Quelle: Ann-Christin Weber

Eisenbahn-Hobby braucht Nachwuchs

Eberhardt Hochfellners Herz schlägt seit über 50 Jahren für Modelleisenbahnen. Er möchte bei der Ausstellung vor allem junge Besucher begeistern. Die technische Entwicklung der Loks mache das Hobby zwar spannend, doch immer weniger Kinder könnten sich die hoch entwickelten Eisenbahnen leisten. „So eine Lok kostet bis zu 200 Euro“, sagt Eckhard Theel von den Modell-Eisenbahn-Freunden. Das Hobby sterbe aus.

Jürgen Klaas hält dagegen. „Hier ist der Nachwuchs“, sagt der Seelzer lachend und zeigt auf seinen Sohn Marvin. „Mein Vater hat als Kind selbst Modelleisenbahnen gebaut. Mir gefällt das auch“, sagt der Zwölfjährige. Zuhause hat er mittlerweile selbst eine Eisenbahn mit H0-Spurenweite. Doch über die meterlangen Modelle der Langreder Eisenbahnfreunde kann er nur staunen.

Besucher, die beim Anblick der detailreichen Modelle eigene Ideen für eine Eisenbahn-Modelllandschaft entwickelt haben, konnten dann auch gleich bei einer Börse Loks und Modellbedarf kaufen, um Zuhause kreativ zu werden.

Von Ann-Christin Weber