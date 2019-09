Altgarbsen

Bei einem Unfall in Altgarbsen sind am Freitagabend zwei Menschen verletzt worden. Der Zusammenprall spielte sich gegen 18.30 Uhr an der Kreuzung von Kochslandweg, Alte Ricklinger Straße und Gutenbergstraße ab. Eine 23-jährige Mercedes-Fahrerin aus Garbsen wollte von der Gutenbergstraße nach links in die Alte Ricklinger Straße abbiegen. Die Ampel zeigte dafür einen grünen Pfeil.

In dem Moment fuhr ein 41-Jähriger aus Hannover mit seinem Ford Kuga vom Kochslandweg geradeaus in die Gutenbergstraße, teilt die Polizei mit. Er prallte gegen das Heck des Mercedes, der sich dadurch überschlug. Bei dem Unfall wurden beide Autofahrer verletzt. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei ermittelt nun, ob der Ford-Fahrer über eine rote Ampel gefahren ist.

Den Schaden an den Autos schätzen die Ermittler auf 55.000 Euro, weil der Ford erst wenige Wochen alt war. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Von Gerko Naumann