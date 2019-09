Garbsen-Mitte

„Bin im Garten“ lautet der Titel des neuen Buches der Journalistin und Autorin Meike Winnemuth. Am Donnerstag, 19. September, kommt sie zu einer Lesung nach Garbsen. Diese beginnt um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek, Rathausplatz 13. Die Weltreisende suchte einen Ort zum Bleiben – und fand einen Garten. Mit Tempo und Witz erzählt Winnemuth in ihrem Tagebuch von ihrem neuen Abenteuer, dem ersten eigenen Garten, versprechen die Veranstalter.

Paradies mit Schnecken

Die Autorin entführe ihre Zuhörer an einen paradiesischen Ort wahren Lebens, mit Radieschen und Schnecken, mit Rittersporn und anderen blauen Wundern. Winnemuth ist 1960 in Schleswig Holstein geboren, sie lebt in Hamburg und München. Die freie Journalistin arbeitet für den „Stern“, „Geo Saison“, das „SZ-Magazin“ und andere Zeitschriften. Im Internet hat sie dank ihrer Seite „Das kleine Blaue“ eine große und begeisterte Anhängerschaft.

Karten kosten im Vorverkauf 8 Euro, an der Abendkasse 10. Eine Reservierung ist unter Telefon (05131) 707170 möglich.

Von Anke Lütjens