Garbsen

Am Institut für Montagetechnik (match) der Leibniz Universität Hannover in Garbsen wird seit einem Jahr an einer kleinen Revolution des Bauwesens durch den Einsatz von Robotern gearbeitet: Beton aus dem 3-D-Drucker. Ingenieure am Produktionstechnischen Zentrum Hannover (PZH), zu dem das match gehört, arbeiten dabei eng mit Forschern der Technischen Universitäten Braunschweig und München zusammen.

Lukas Lachmayer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am match im Campus Maschinenbau, hat in Garbsen die Federführung. Sein Team unterstützt unter anderem Versuchsaufbauten für Spritzbeton und die Auswertung der Tests an der Demonstrationsanlage in Braunschweig.

Spart Zeit, Personal und Material

3-D-Druck auf der Baustelle? Insgesamt 60 Forscher beschäftigen sich unter anderem mit der Frage, ob ein Betondruck als zusätzliches Werkzeug Ressourcen sparen kann. Kann er, meint Lachmayer. Es seien zum Beispiel keine Holzverschalungen notwendig, weil diese Art von Beton keine Verschalungen braucht. Ein weiterer Vorteil: Ist die statische Bedeutung einer Mauer im späteren Gebäude bekannt und in der Computersimulation programmiert, könne der Beton passgenau auf diese Anforderung gedruckt werden und benötige keinen oder weniger Stahl gegen Zug- und Druckkräfte. Trotz des 3-D-Drucks, bei dem Beton Schicht für Schicht aufgetragen wird, hätten so produzierte Bauteile eine hohe Stabilität, sagt Lachmayer.

„Noch ein Vorteil ist, dass der Architekt nicht an klassische gerade Formen gebunden ist. Betondruck bietet viel mehr Formenfreiheit“, meint Lachmayer. Statt rechtwinklig könne optisch ansprechender mit Rundungen gearbeitet werden, was der Statik oft entgegenkomme. Dank der computergesteuerten Technik sei es zudem möglich, Hohlräume für Kabelkanäle, Lüftungsschächte oder auch Fenster gleich zu berücksichtigen.

Persönliche Gespräche fehlen

Lachmayers Team entwickelt in Garbsen unter anderem Rechenmodelle für bestimmte Anwendungen und prognostiziert die Praxistauglichkeit der gedruckten Betonstrukturen. „Leider kann die Kooperation zwischen den Universitäten und den rund 60 beteiligten Mitarbeitern seit geraumer Zeit nur eingeschränkt persönlich stattfinden“, sagt Lachmayer.

Es fehle das Gespräch nach Feierabend für den kreativen Austausch. Zudem komme es in den vergangenen Monaten vermehrt zu Lieferschwierigkeiten bei Materialien und Geräten. Durch gesteigerten persönlichen Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könne dies jedoch in gewissem Maße kompensiert werden, sagt Lachmayer.

Deutsche Forschungsgemeinschaft hilft

Nach bisherigen Ergebnissen der Forschungsgruppen kann ein 3-D-Betondruck die Produktivität im Gebäuderohbau so deutlich steigern, dass damit dem Fachkräftemangel in der Baubranche entgegengewirkt werden kann. Finanziert wird ein Teil der Ingenieursleistungen durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Die DFG fördert Grundlagenforschung für digitale Fertigungstechnologien im Bauwesen.

Von Torben Ritzinger