Berenbostel

Manche Kunden registrieren das grau-blaue Stahlhäuschen gar nicht, andere denken vielleicht eher an einen Scherz. Denn im Inneren wird der Einkaufswagen desinfiziert. Ähnlich wie in einer Waschanlage. „Wer unsere neue Einkaufswagen-Desinfektionsanlage einmal benutzt hat, benutzt sie immer wieder“, sagt Fatih Aker. Der Geschäftsführer des Markant-Lebensmittelmarktes in Berenbostel ist begeistert von dem praktischen – und umweltschonenden – Reinigungsverfahren per Sprühnebel von der Seite. Wagen in das Häuschen schieben, Knopf drücken, Wagen wieder herausfahren, Hände ebenfalls desinfizieren, einkaufen.

Einfache Bedienung: Per Knopfdruck wird die Bestäubung aktiviert, anschließend können können sich die Kunden am Desinfektionsspender noch die Hände reinigen. Quelle: Gert Deppe

Lesen Sie auch: Kassiererin zu Corona-Zeiten: So läuft die Arbeit im Supermarkt

Freunde von Marktleiter Malik Aker haben die Anlage mit dem Namen Desocube hergestellt. In Herford ist das Start-up-Unternehmen ansässig. Aker hat bei der Entwicklung mitgeholfen und den Würfel – das bedeutet das englische Wort cube – als Erster in der vergangenen Woche vor seinem Markt aufgestellt.

„Das schützt meine Mitarbeiter und auch unsere Kunden“, sagt er. Immer wieder müssten diese auf die Anlage hingewiesen werden. Aker hofft aber, dass sie bald viel genutzt wird. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie stehen Hygiene und Schutz für den Markant-Geschäftsführer an oberster Stelle.

Von Gert Deppe