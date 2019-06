Havelse

Ein junger Mann ist am Sonnabend in Havelse auf spektakuläre Weise vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Zwei Streifenbeamte trafen ihn am Sonnabend gegen 19 Uhr auf einem Spielplatz Am Hasenberge an. Als der Fahrradfahrer die Polizisten bemerkte, drehte er um und fuhr in Richtung Mittellandkanal. Die Beamten liefen hinterher. Sie sahen noch, wie der Mann mitsamt seinem Fahrrad in den Kanal fuhr. Das Rad ging unter, der Flüchtige schwamm auf die andere Seite des Gewässers und konnte zu Fuß in Richtung der Straße Im Spitzen Ort entkommen. Das Fahrrad soll im Lauf des Montags geborgen werden. Die Ermittler wollen dann prüfen, ob es möglicherweise gestohlen worden war.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise. Die Beamten fragen, wer zur Tatzeit einen durchnässten Mann gesehen hat, er soll etwa 19 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Zum fraglichen Zeitpunkt trug er eine graue kurze Hose und ein schwarzes T-Shirt. Hinweise nimmt die Polizei in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515 entgegen.

Von Gerko Naumann