Für Beamte der Polizei Garbsen begann der Sonnabend mit einer unangenehmen Begegnung: Gegen 8 Uhr wurden sie zur Straße Bussardhorst im Stadtteil Auf der Horst gerufen. Anwohner meldeten, dass dort mehrere Menschen Alkohol tranken und randalierten. Als die Polizisten eintrafen, verhielt sich ein 26-Jähriger aus Garbsen besonders aggressiv. Er beleidigte eine Polizistin und zeigte den verbotenen Hitlergruß. Das brachte ihm gleich mehrere Strafverfahren ein – unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Bei Festnahme kommt Pfefferspray zum Einsatz

Diese Maßnahme stoppte den 26-Jährigen aber keineswegs. Nur etwa eineinhalb Stunden später musste die Polizei erneut seinetwegen ausrücken. Zu diesem Zeitpunkt randalierte der Mann in einer Wohnung am Sperberhorst. Bei der Festnahme wehrte er sich so stark, dass die Beamten Pfefferspray einsetzen mussten. Der Mann wurde in eine Ausnüchterungszelle gebracht, weil ein Alkoholtest einen Wert von mehr als drei Promille ergab.

