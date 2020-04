Auf der Horst

Häusliche Gewalt, Trennungssituationen, Ängste: Über diese und viele andere Themen können sich Mädchen und Frauen aus Garbsen mit dem Mitarbeiterinnen des Mädchen- und Frauenzentrums austauschen. „Wir bieten auch während der Corona-Krise Unterstützung an und beraten bis auf Weiteres telefonisch“, sagt Ulrike Baumann. Die Diplom-Heilpädagogin und Heilpraktikerin für Psychotherapie verstärkt das Team des Frauenzentrums seit einigen Monaten.

Das Mädchen- und Frauenzentrum am Planetenring 10 bietet unter Telefon (0 51 37) 12 22 21 und zu den üblichen Bürozeiten am Montag und Mittwoch, von 9 bis 17 Uhr, und am Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 14 Uhr, telefonische Beratungen an. Sollten die Mitarbeiter nicht erreichbar sein, gibt es die Möglichkeit, eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen. „Wir rufen zeitnah zurück“, sagt Baumann.

Von Jutta Grätz