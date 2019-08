Berenbostel

Aufatmen in der Burger-King-Filiale in Berenbostel: Das Restaurant an der B6 kann auch weiterhin geöffnet bleiben. „Die Gespräche zwischen Burger King Deutschland und dem Betreiber Schloss Burger sind zu einem positiven Ergebnis gekommen“, sagte ein Burger-King-Sprecher am Mittwoch. Man habe sich geeinig...