Auf der Horst

Wenn über die Betroffenen der Corona-Pandemie berichtet wird, geht es – zurecht – oft um Selbstständige oder Geschäftsleute, die um ihre berufliche Zukunft bangen. Weniger im Fokus stehen Senioren, die schon vor der Krise unter Einsamkeit litten und für die sich die Situation jetzt noch verschlimmert hat. Dieser Gruppe von Menschen in Garbsen will der Lions Club Garbsen-Neustadt etwas Gutes tun.

3000 Euro für die Diakonie-Station

Deshalb hat er der Diakonie-Station im Stadtteil Auf der Horst 3000 Euro gespendet. Deren 60 Mitarbeiter fahren täglich zu etwa 300 Menschen in Garbsen und Marienwerder, die Unterstützung im Alltag benötigen. „Sie helfen im Haushalt, bei der Medikamenteneinnahme und bei der täglichen Pflege“, sagt Pflegedienstleiter Detlef Meyer. Dabei stehen die Diakonie-Mitarbeiter immer ein wenig unter Zeitdruck. Denn die Krankenkassen zahlen nur das, was medizinisch geboten ist.

Deshalb soll die Spende der Lions gezielt für sogenannte nicht abrechenbare Leistungen eingesetzt werden. Übersetzt heißt das: Die Pflegenden haben einfach etwas mehr Zeit für ihre Patienten. Und das ist gerade in Krisenzeiten genau das, was sich viele ältere Menschen wünschen, sagt Karin Altenfelder. Sie ist Pastorin bei der Diakonie und kennt die Nöte ihre Kunden. „Für viele Menschen sind wir in diesen Tagen der einzige verlässliche Kontakt am Tag, weil sie sich isolieren oder die Angehörigen weit weg leben.“

Ein offenes Ohr für die älteren Menschen

Die zusätzliche Zeit sei deshalb auch für die Diakonie-Mitarbeiter eine Entlastung. „Wenn sie bei einem Menschen länger bleiben, wissen sie: Ich darf das“, sagt die Pastorin. Manchmal sei ein offenes Ohr oder ein tröstendes Wort aus ihrer Sicht genau so wichtig wie Medikamente.

Die Mitarbeiter der Diakonie-Station Garbsen besuchen ältere Menschen zu Hause, die Hilfe im Alltag benötigen. Quelle: Gerko Naumann

Genau diese persönlichen Gespräche wollen die Lions ermöglichen, sagt deren Präsident Wolfgang Dressel, der bis Ende 2019 selbst Pastor der Kirchengemeinde Frielingen-Horst-Meyenfeld war. „Gerade von unter Einsamkeit leidenden älteren Menschen sind solche Gespräche gewünscht, sie fördern die seelische Verfassung“, sagt er.

Das Geld stammt aus dem Verkauf des Sterntaler-Kalender. 8000 Exemplare zum Preis von jeweils 5 Euro sind in diesem Jahr in Garbsen und Neustadt verkauft worden. Das sei nur mithilfe der treuen Sponsoren möglich, die wie in jedem Jahr Preise gestiftet haben. „Trotz Corona ist niemand abgesprungen, dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Harry Thiele vom Lions Club.

Lions Club Garbsen-Neustadt hat 8000 Sterntaler-Kalender für den guten Zweck verkauft. Quelle: Gerko Naumann

Diese Einrichtungen bekommen Geld von den Lions

Vom Erlös des Kalenderverkaufs der Lions profitieren noch drei weitere Einrichtungen. Das sind zum einen die Malteser, die ebenfalls 3000 Euro für ihren Herzenswunsch-Krankenwagen bekommen. Damit erfüllen sie schwer kranken Menschen einen letzten großen Wunsch. Ebenfalls 3000 Euro gehen an das Zahnmobil Hannover. In dessen Auftrag behandeln Zahnärzte ehrenamtlich Wohnungslose, die keinen Zugang zum Gesundheitssystem haben. Sogar über 8000 Euro darf sich die Sozial- und Migrationsberatung des Diakonischen Werks in Auf der Horst freuen, die Familien in Not hilft.

