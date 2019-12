Altgarbsen

Beim Abbiegen hat am späten Sonnabendabend ein Linienbus eine Fußgängerin erfasst. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Angaben der Polizei zufolge wartete die 18-Jährige um 21.20 Uhr an der Straße Am Kreuzstein auf dem Gehweg, um die Straße überqueren zu können.

Der Fahrer des Linienbusses wollte nach rechts in den Pottbergsweg einbiegen. Dabei streifte das ausschwenkende rechte Heck die Fußgängerin. Sie zog sich Schürfwunden und ein Schleudertrauma zu. Außerdem zerbrach bei dem Sturz ihre Brille.

Busfahrer bemerkt Unfall nicht

Laut Polizei hatte der Busfahrer den Unfall zunächst nicht bemerkt – er konnte nach Rücksprache mit der Leitstelle ermittelt werden. Die Fußgängerin wurde ins Klinikum nach Neustadt gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.

Da die genauen Umstände des Unfalls ungeklärt sind, bittet die Polizei Zeugen sich unter Telefon (05131) 701 4515 zu melden.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Garbsen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Linda Tonn