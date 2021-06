Wenn ab 2027/28 die Stadtbahnlinie 4 bis ins Garbsener Zentrum fährt, wird auch der Lidl-Markt in Auf der Horst an anderer Stelle stehen. Das Unternehmen plant, den Markt komplett abzureißen und einen größeren Neubau zu errichten.

Lidl-Markt in Auf der Horst wird neu gebaut – und größer

Garbsen - Lidl-Markt in Auf der Horst wird neu gebaut – und größer

Garbsen - Lidl-Markt in Auf der Horst wird neu gebaut – und größer