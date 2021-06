Auf der Horst

Der Lidl-Markt in Auf der Horst ist aktuell geschlossen. Grund ist ein Umbau im Inneren des Marktes. Ab Montag, 28. Juni, 7 Uhr, soll laut dem Unternehmen ein Einkauf allerdings wieder möglich sein.

Andere Lidl-Märkte in der Nähe gibt es in Berenbostel, Siemensstraße 2, in Hannover Stöcken, Alte Stöckener Straße 95-97, und in Seelze, Hannoversche Straße 81a.

Von Linda Tonn