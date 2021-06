Garbsen

Es gibt Hoffnung für den geplanten Radschnellweg zwischen dem Campus Maschinenbau in Garbsen und der Innenstadt Hannovers: Die Politik der Stadt Garbsen hat Unterstützung von der Spitze der Leibniz Universität Hannover (LUH) erhalten. Deren Präsident Volker Epping sowie der Dekan der Fakultät für Maschinenbau, Peter Nyhuis, haben in einem Brief an Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) die Wichtigkeit einer entsprechenden Radwegverbindung unterstrichen. Auch der Ratsvorsitzende, Hartmut Büttner (CDU), hat an Onay geschrieben.

In einem Antrag fordern CDU und FDP nun, dass sich der Rat der Stadt geschlossen bei Onay für den Radschnellweg stark macht.

Veloroute nach Stöcken favorisieren

Schon seit Jahren fordern die Garbsener Politik und auch die Stadtverwaltung eine bessere Radverbindung zwischen Hannovers Innenstadt und dem neuen Campus Maschinenbau in Garbsen – und es wurden sogar schon die Voraussetzungen dafür geschaffen. Die Stadt Garbsen habe die auf ihrem Stadtgebiet liegenden notwendigen Grundstücksflächen erworben, so Büttner.

Derzeit untersuchen Region und Landeshauptstadt verschiedene Streckenführungen für sogenannte Velorouten – drei Meter breite Radwege mit Beleuchtung und Ampelschaltung, die das Radfahren attraktiver machen sollen. Die zwölf gut ausgebauten Routen sind ein Herzensprojekt des Grünen-OB Onay. Sie sollen in den kommenden zehn Jahren realisiert werden und das Zentrum Hannovers mit den Stadtrandgebieten verbinden. Büttner hofft, dass diese Planungen auch ein Schritt in Richtung Radschnellweg sind und empfiehlt vor allem die Strecke in Richtung Stöcken zu favorisieren.

„Neben den Arbeitnehmern der Großbetriebe VW, Conti und Johnson Controls sind es vor allem Studierende und Mitarbeiter der Leibniz-Universität, die auf einen derartige schnelle Radverbindung warten“, schreibt Büttner.

„Universitätsstädte sind Fahrradstädte“

Auch die Professoren Epping und Nyhuis wenden sich mit dringenden Worten an den OB. Sie schreiben etwa: „Universitätsstädte sind Fahrradstädte.“ Als die Fakultät für Maschinenbau 2019 aus der Nordstadt auf den neuen Campus nach Garbsen umgezogen sei, habe man gehofft, dass die Mobilitätskultur der Studierenden, sich vor allem mit dem Rad zu bewegen, erhalten werden könne.

Sobald die Pandemie überwunden sei, schreiben Epping und Nyhuis, pendelten wieder 4500 Studierende und Beschäftigte zum Campus. „Wir freuen uns, dass die Veloroute 12 als Campusroute ausgeschildert wurde und sehen dies als positiven Schritt mit Symbolkraft. Wir hoffen zugleich, dass damit das Thema Radweg nicht erledigt ist“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Von Gert Deppe