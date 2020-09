Auf der Horst

Ein Lehrer des Johannes-Kepler-Gymnasiums (JKG) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat Schulleiter Thomas Göhmann am Mittwochnachmittag bestätigt. Mutmaßlich habe sich der Pädagoge bei einem Schüler angesteckt, dessen zehnte Klasse bereits in Quarantäne ist – und die er am Montag vergangener Woche noch unterrichtet hatte, so Göhmann.

Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat als Reaktion zwei weitere Kurse bis inklusive Montag, 5. Oktober, in Quarantäne geschickt. „Das sind 30 Schüler zusätzlich“, sagt Göhmann. Zudem wurde die Quarantänezeit für die Klasse verlängert, die bereits zu Hause bleiben musste. Damit erhöht sich die Zahl der Schüler in Quarantäne auf 58. Sie alle dürfen nach aktuellem Stand ebenfalls am Dienstag wieder in den Unterricht zurückkehren.

Von Gerko Naumann