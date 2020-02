In vielen Garbsener Schulsporthallen können die Sportler derzeit nicht duschen. Weil eine Überprüfung auf Legionellen einen erhöhten Wert ergeben hat, wurden die Duschen zur Sicherheit gesperrt. Die Stadt sucht nach der Ursache.

