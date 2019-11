Laternenumzug am 7. November führt um den Berenbosteler See

Garbsen-Mitte

Laternenlieder erklingen am Donnerstag, 7. November, am Berenbosteler See. Die Stadt Garbsen lädt wie in jedem Jahr zum großen Laternenumzug ein. Dazu sind Kinder und Eltern willkommen. Teilnehmer treffen sich um 17.30 Uhr auf dem Parkplatz der IGS am Kastendamm.

Sankt Martin führt den Zug auf dem Pferd an. Der Weg führt rund um den Berenbosteler See. Unterwegs singen die Kinder bekannte Laternenlieder. Die Fackelträger der Jugendfeuerwehr Garbsen begleiten sie. Für die musikalische Untermalung sorgen mehrere Musikkapellen.

Im Anschluss können sich die Gäste auf Weckmänner freuen, die von der Sparkasse Hannover gespendet werden. Für die Kinder und ihre Familien stehen Bratäpfel, Würstchen und heiße Getränke bereit. Die Märchenerzählerin Susanne Theis lädt die Kinder ein, Geschichten aus aller Welt zu hören.

Von Anke Lütjens