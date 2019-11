5 Millionen Euro: Laserspezialist baut Reinraumfabrik in Garbsen

Garbsen-Mitte

Für 5 Millionen Euro baut das Technologieunternehmen LPKF eine Reinraumfabrik am Standort der Firmenzentrale in Garbsen-Mitte. In der rund 800 Quadratmeter großen Produktionshalle mit der Adresse Bahlbrink 11 wird ein sogenannter Reinraum der Klasse ISO 6 eingerichtet. In diesem sehr sauberen Raum herrscht eine besondere Luft für spezielle und empfindliche Fertigungsverfahren.

LPKF lässt in der neuen Halle Komponenten aus dünnstem Glas für die Elektronik- und Halbleiterindustrie fertigen. Am Dienstag haben sich die Vorstandschefs des Unternehmens, Götz M. Bendele und Christian Witt, weitere Vertreter des Unternehmens sowie Garbsens Bürgermeister Christian Grahl zum ersten symbolischen Spatenstich auf dem Grundstück getroffen. Der Reinraum soll bereits voraussichtlich Mitte 2020 fertiggestellt werden.

In der neuen Reinraumfabrik von LPKF in Garbsen werden künftig Komponenten aus dünnstem Glas für die Elektronik- und Halbleiterindustrie gefertigt. Quelle: LPKF/Thomas Franz (Photostudios Blesius)

Dünnstes Glas für Sensoren und Mikrochips

Mit dem von LPKF entwickelten Verfahren namens LIDE (Laser Induced Deep Etching) sei es möglich, dünnes Glas schnell und präzise zu strukturieren, ohne die Oberfläche zu beeinträchtigen, sagte Bendele. So bleibe die ursprüngliche Stabilität des Glases erhalten. Mit diesem Verfahren kann Glas unter anderem für das Herstellen von Sensoren, Mikrochips und Mikrosystemen eingesetzt werden. Das Garbsener Unternehmen will Kunden aus der ganzen Welt mit diesen Bauteilen beliefern. Das bedeute eine wesentliche Erweiterung des Geschäftsmodells des Laserspezialisten, so Bendele. Der Bau der Reinraumfabrik – der sogenannten Glas-Foundry – sei nur die erste Stufe dieses Projekts, kündigte der Vorstandschef an. „Ich bin mir sicher, dass noch weitere folgen werden.“

Grahl : „Das ist ein starkes Zeichen“

„Das Projekt ist ein starkes Zeichen“, sagte Bürgermeister Grahl, „nach innen an Ihre Mitarbeiter und nach außen an Ihre Geschäftspartner in der ganzen Welt.“ Initiative und Wachstum seien wichtig, insbesondere in der Technologiebranche. Er sei stolz, dass das 1976 gegründete Unternehmen zu Garbsen gehöre. Grahl zeigte sich erfreut über das Bauprojekt in unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen Campus Maschinenbau der Leibniz-Universität Hannover. Die Mikrosystemtechnik sei ein wichtiger Faktor für Niedersachsen als Technologiestandort. „Die Komponenten und Produkte dieser Technik sind auch von entscheidender Bedeutung für die Zukunft der Automobilindustrie, insbesondere für die Themen E-Mobilität und autonomes Fahren“, sagte Grahl.

LPKF ist weltweit aktiv

LPKF ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv, vor allem in den USA, Asien und Europa. 225 der 660 Mitarbeiter sind in Garbsen tätig. Das Unternehmen hatte erst kürzlich seine Umsatz- und Ergebnisprognose für 2019 und die Folgejahre angehoben. Für dieses Jahr rechnet der Vorstand mit einem Konzernumsatz zwischen 135 und 140 Millionen Euro.

Von Jutta Grätz