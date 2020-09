Garbsen

Der frühere CDU-Stadtverbandsvorsitzende Klaus Peter aus Osterwald ist am Donnerstag mit 74 Jahren gestorben. Diese Nachricht löste bei langjährigen Weggefährten wie dem Ratsvorsitzenden Hartmut Büttner große Betroffenheit aus. Beide Männer sind gelernte Fleischer und seit Jahrzehnten Mitglieder der CDU. „Für mich galt immer die Steigerung: Parteifreund, guter Freund, Klaus Peter“, sagte Büttner am Freitag.

Peter führte den CDU Stadtverband zweimal – von 1992 bis 1996 und von 2013 bis 2017. Vor drei Jahren übergab er das Amt an Björn Giesler. Zuvor hatte Peter maßgeblichen Anteil daran, dass in der ehemaligen SPD-Hochburg Garbsen mit Christian Grahl im November 2014 ein CDU-Bürgermeister ins Rathaus einzog.

Vom Fleischer zum Weinhändler

Außer im Stadtverband engagierte sich Peter vor allem für die Mittelstands- und Wirtschaftsunion ( MIT), die er 1982 in Garbsen auch mitgründete. Später war er sechs Jahre lang Landesvorsitzender des wirtschaftspolitischen Interessenverbandes. Peter führte als Selbstständiger ab 1974 mehrere Fleischereien in Hannover und später mit Nico Di Stabile den Weinladen am Dorfplatz Berenbostel. „Wir verlieren einen sehr integeren Mann und ich persönlich einen Freund“, sagte Dannenbrink. Er ist Fraktionschef der CDU/FDP-Gruppe im Rat der Stadt Garbsen und langjähriger Wegbegleiter Peters.

Für eine Wahl in den Rat der Stadt Garbsen hat sich Peter trotz seines jahrzehntelangen politischen Engagements übrigens nie als Kandidat aufstellen lassen. Und das hat auch seinen Grund, erinnerte sich sein Parteifreund und Ortsbürgermeister von Berenbostel, Gunther Koch: „Er hat immer gesagt: Wenn ich meine anderen Ämter verantwortungsvoll ausführen will, kann ich nicht auch noch für den Rat kandidieren.“ Eine kurze Ausnahme machte Peter für den Ortsrat Berenbostel, dem er von 1976 bis 1981 angehörte.

Erinnerungen an den Partykeller

Das war auch genau die Zeit, in der „im Stadtverband so richtig was los war“, sagt Koch rückblickend. Er erinnere sich etwa Feiern in Peters Partykeller. „Da passten eigentlich nur 30 Leute rein, aber es waren oft 60“, erzählt Koch, der Klaus Peter als zuverlässigen Freund beschreibt.

Um Klaus Peter noch etwas anschaulicher zu beschreiben, hat Büttner eine Anekdote: Er, Büttner, richtet jedes Jahr das sogenannte Büttner-Radeln aus – eine Fahrradtour mit diversen Anlaufstellen in Garbsen. Im Sommer 2019 war er verletzt und konnte nicht selbst aufs Rad steigen. Deshalb nahm ihn Peter im Auto mit und fuhr seinen Freund von Station zu Station. „So ein Mensch war Klaus Peter.“

