Stelingen

Ist das Schnee im April? Oder ein spätes Werk des 2020 verstorbenen Verpackungskünstlers Christo? Tausende Quadratmeter der Felder rund um den Stelinger Wald sind seit Kurzem mit weißer Folie bedeckt. Doch das, was im Sonnenlicht geheimnisvoll silbrig schimmert, ist nicht die Installation des bekannten Künstlers, sondern eine Anbaumethode für Frühkartoffeln – und zwar für die Chips-Produktion in Dänemark und Norwegen.

18 Hektar Ackerfläche in Stelingen und noch einmal zwölf Hektar in Großburgwedel haben Landwirt Sebastian Ernst aus Berenbostel und sein Team mit weißem Vlies bedeckt, damit die Frühkartoffeln optimal reifen und so früh wie möglich geerntet werden können. „Da der April in diesem Jahr recht kühl ist, werden sich die Pflanzen wohl noch einige Wochen unter der Folie wärmen können, bis sie zwischen 30 und 40 Zentimeter groß sind“, so der 25-Jährige. „Es darf aber unter dem Vlies nicht wärmer sein als 25 Grad Celsius.“

Rund 45.000 Kartoffelpflanzen haben die Helfer in die Erde gebracht – pro Hektar. „Das ist echte Handarbeit“, sagt Ernst. Wenn die Pflanzen groß genug sind, wird die atmungsaktive und wasserdurchlässige Folie abgenommen.

Schiff bringt Knollen nach Norwegen

Danach geht alles ganz schnell: Die Kartoffeln werden gerodet und sofort per Lkw nach Dänemark gebracht. Dort werden sie gewaschen, mit der Fähre in den Süden Norwegens verschifft und zu Kartoffelchips verarbeitet. „Und ein kleiner Teil davon kommt als Chips auch nach Deutschland zurück“, sagt Ernst.

Im vergangenen Jahr hatte der junge Landwirt den Anbau bereits auf sieben Hektar der Felder getestet, die er vom Stelinger Landwirt Jürgen Hornbostel gepachtet hat. „Das war quasi unsere Pionierarbeit und hat so gut geklappt, dass wir die Methode nun auf 30 Hektar ausgeweitet haben.“ Die Ideen dazu habe ihm ein Kunde aus dem Neustädter Land geliefert, so Ernst.

„Ich hatte schon immer Lust auf Kartoffeln“, sagt der 25-Jährige, der aus einer alteingesessenen Berenbosteler Landwirtsfamilie stammt. „Schon als Kind habe ich mit dem Anbau der Knollen beschäftigt.“ Die Kartoffel sei gut geeignet für den jährlich wechselnden Anbau auf den Feldern. „Die Kartoffel ist eine super Vorfrucht“, sagt Ernst. „Und eine gute Alternative zu Raps und Mais.“ Spätestens am 25. Juni soll geerntet werden.

Von Jutta Grätz